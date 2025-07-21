Новости Авто 21.07.2025 comment views icon

Гроза улиц: электросамокат Bo The Turbo за $30 000 разгоняется до 160 км/ч

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Гроза улиц: электросамокат Bo The Turbo за $30 000 разгоняется до 160 км/ч

Большинство современных электросамокатов предназначены для городских поездок на скорости до 25 км/ч. Иногда появляются исключения — спортивные модели, способные разгоняться до 80 км/ч. Но британский бренд Bo решил пойти еще дальше и представил сверхбыстрый электросамокат The Turbo. Пожалуй, это самый быстрый электрический самокат в мире.

Bo The Turbo способен развивать скорость, привычную для типичных электромобилей — максималка составляет более 160 км/ч. А динамика разгона превосходит показатели Tesla. Над проектом работали инженеры с опытом в Williams F1 и работы над ракетомобилем Bloodhound.

Bo The Turbo построен на той же платформе Monocurve, что и серийная модель Bo Model-M, но здесь все доведено до максимума. Силовая установка включает два электродвигателя суммарной мощностью 24 кВт, а емкость аккумулятора составляет 1800 Вт. Это дает соотношение мощности к весу лучше, чем у Bugatti Veyron. Ещё здесь есть улучшенная система контроля тяги для быстрого и эффективного разгона.

Хотя в основе The Turbo лежит то же шасси, что и в серийном самокате Model-M, его конструкция несколько улучшена с использованием серьезных инженерных решений. Новая версия имеет воздухозаборники, основанные на конструкциях охлаждения тормозов «Формулы-1», чтобы предотвратить перегрев двигателей и контроллеров. А само шасси изготовлено из аэрокосмического алюминия и деталей, обработанных на станках с ЧПУ.

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На полной мощности The Turbo способен разогнаться до трехзначной скорости. При этом водителю надо крепко держаться за руль, чтобы справиться с ускорением. Нынешняя версия уже продемонстрировала скорость более 137 км/ч во время ранних испытаний на гоночной трассе Гудвуда. Сейчас команда работает над тем, чтобы преодолеть барьер в 100 миль в час (более 160 км/ч) и зафиксировать это достижение в Книге рекордов Гиннеса.

По словам разработчиков, несмотря на невероятную скорость, самокат остается управляемым. Профессиональный велосипедист BMX Тре Уайт уже провел более 20 заездов на большой скорости, и команда планирует испытания еще более смелых сценариев.

Что самое интересное, речь идет не об экспериментальном прототипе, созданном лишь для достижения рекордной скорости. Компания планирует ограниченный выпуск самокатов The Turbo по предварительному заказу. Цена начинается от стоимости обычного электромобиля — $29500. Первый из них уже зарезервирован коллекционером из Мадрида и получит свой экземпляр во время гоночного уикенда «Формулы-1» в 2026 году.

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Источник: electrek

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