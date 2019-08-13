Грядущие новые умные часы Huami Amazfit (предположительно, Bip 2) выглядят как копия Apple Watch Series 4 в цвете Rose Gold





Компания Huami Technology, которая производит умные часы Amazfit и фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band, активно работает над расширением ассортимента. Только за прошлый месяц Huami представила три новые модели умных часов Amazfit: Amazfit Verge 2, Amazfit Health Watch и Amazfit GTR. Напомним, производитель планирует в ближайшие месяцы выпустить еще минимум семь новых моделей. И вот сейчас появились официальные подробности о следующих умных часах Amazfit. Изображение грядущей новинки опубликовал на своей страничке в Weibo вице-президент Huami Technology. Что интересно, первоначально многие ошибочно приняли их за новые Apple Watch Series 5, настолько велико сходство новых часов Huami и нынешних Apple Watch Series 4.

Собственно, можете сами убедиться, что сходство между устройствами очень большое. На изображении грядущая новинка Huami показана в розовом цвете, который максимально похож на популярную расцветку Rose Gold часов Apple Watch Series 4 (изображение ниже).

Технические характеристики пока остаются за кадром, за исключением одной весьма любопытной детали — устройство получит экран AMOLED с плотностью пикселей 341 на дюйм, что выше, чем у Apple Watch (326 ppi).

Название модели топ-менеджер Huami не раскрыл, но в схожем дизайне выполнена популярная модель Amazfit Bip, так что не исключено, что модель, которую мы видим на этом изображении, будет относится к линейке Bip. К счастью, долго ждать не придется. Вице-президент пообещал больше подробностей об устройстве 20 августа.

Источник: Gizmochina