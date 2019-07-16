Huami анонсировала умные часы Amazfit GTR с AMOLED дисплеем, GPS, NFC и автономностью до 24 дней (до 74 дней в простом режиме)





Компания Huami расширила линейку умных часов серии Amazfit, анонсировав устройство Amazfit GTR. Эта модель нацелена на премиальный сегмент, что не совсем типично для Huami.

Умные часы Amazfit GTR имеют два варианта исполнения, которые отличаются размерами. В одном случае используется 42-миллиметровый дисплей (диагональ 1,2 дюйма, разрешение 390х390 точек). Во втором случае применяется более крупный 47-миллиметровый дисплей (диагональ 1,39 дюйма, разрешение 354х354 точек). В обоих случаях используется AMOLED панель с плотностью размещения пикселей 326 PPI и защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Прочие характеристики моделей почти идентичны. В них интегрированы 6-осевой акселерометр, 3-осевой геомгнитный сенсор, сенсор давления и биооптический датчик BioTracker PPG. Последний служит для расширенного мониторинга сердечного ритма. Также в наличии имеются модули навигации GPS и GLONASS. Традиционно, часы способны отслеживать количество пройденных шагов, сожжённых калорий, пройденное расстояние. Кроме того, устройство может учитывать занятия спортом в рамках 12 различных спортивных режимов, охватывающими широкий спектр занятий от плавания до катания на лыжах. Новинка водонепроницаема при погружении на глубину до 50 метров. Устройство оснащено модулями беспроводной связи Bluetooth 5.0 LE и NFC.

Более компактная версия содержит батарею ёмкостью 195 мАч, которая обеспечивает до 12 дней автономной работы при типичном использовании и до 34 дней работы при использовании базового режима часов. Масса этой модели составляет 25,5 г, а размеры – 42,6×42,6×9,2 мм. В то же время 47-миллиметроая версия несёт на борту аккумулятор ёмкостью 410 мАч. В данном случае обеспечивается до 24 дней автономной работы в стандартном режиме и до 74 дней в базовом режиме часов. Но за повышенную автономность приходится расплачиваться увеличенными массо-габаритными характеристиками. Эта модель имеет размеры 47,2×47,2×10,75 мм, а масса зависит от материала корпуса: 36 г – алюминиевый сплав, 40 г – титан, 48 г – нержавеющая сталь.

Умные часы Amazfit GTR могут использоваться совместно со смартфонами, работающими под управлением операционных систем Android 5.0 или iOS 10.0 и новее. Устройство уже доступно для заказа в Китае по цене от $116 за стандартную 42-миллиметровую модель. 42-миллиметровая версия ограниченной партии с кристаллами Сваровски оценивается в $145. Цена 47-миллиметровой модели составляет те же $145 за версии в алюминиевом или стальном корпусе. Ограниченное издание Iron Man Special Edition в титановом корпусе стоит $203.

Источник: gizmochina