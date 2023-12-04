Новости Технологии 04.12.2023 в 09:01 comment views icon

Хакеры получили доступ к данным миллионов клиентов 23andMe — через функцию, которая помогает отыскать родственников

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Функция DNA Relatives сопоставляет данные клиентов с данными других пользователей, чтобы найти генетические совпадения.

Согласно данным внутреннего расследования, хакеры первоначально взломали около 0,1% аккаунтов (или 14 тыс. из 14 млн), однако благодаря функции DNA Relatives смогли проникнуть и в другие учетные записи — около 5,5 млн. Дополнительно 1,4 млн аккаунтов пострадали из-за того, что хакеры воспользовались информацией профиля Family Tree.

В профилях DNA Relatives содержатся конфиденциальные данные, такие как имена, фамилии и местонахождение, информация о ДНК-совпадениях, потенциальные связи и отчеты о происхождении. Профили Family Tree раскрывают информацию об именах, отношениях, годах рождения и местонахождении.

После первого сообщения об утечке в октябре и проведении первоначального расследования 23andMe заявила, что «утечки результатов генетического тестирования не было».

Для атаки хакеры использовали логины и пароли для входа, которые дублировались с ранее сломанных сайтов, а затем обнародовали полученную информацию в даркнете. Данные отдельных жертв пытались продать за $1-10. В то же время, до публикации новости о взломе 23andMe, на другом хакерском форуме предлагали большее количество данных компании — около 300 терабайтов продавали за $50 млн.

23andMe советовала пострадавшим изменить свои пароли, а позже ввела обязательную двухфакторную аутентификацию. Впоследствии, компания добавила, что «атаку хакеров удалось сдержать» и, что она «работает над удалением опубликованной информации».

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Источник: TechCrunch, Engadget

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