Хенри Фискер представил внедорожную спецверсию электрокроссовера Fisker Ocean Force-E, предназначенную для спасателей и военных





Компания Хенри Фискера официально объявила, что вдобавок к стандартной версии электрокроссовера Fisker Ocean будет производиться спецверсия Force-E (Force Electric), предназначенная для реального офф-роуда. Данную модель предполагается использовать в качестве транспорта для служб спасения, полиции и военных, а также международных организаций вроде ООН и «Красного креста».

Создатели спецверсии отметили, что даже стандартный вариант отличается высоким крутящим моментом, который особенно ценят поклонники офф-роуда. При этом Force-E будет доступен только в варианте с полным приводом и мощностью 225 кВт (300 л.с.), а чуть позже на рынок выйдет еще более продвинутая «ultra-high-performance» версия. Запас хода от батареи 80+ кВтч составит порядка 500 км, при этом на серьезном бездорожье он гарантированно пропорционально сократится.

Внедорожник оснастят усиленной лифтованной подвеской, специальными дисками и резиной с агрессивным протектором, дополнительными прожекторами на верхнем багажнике для освещения бездорожья в темное время суток, лебедкой и крюком для буксировки. Полноразмерное запасное колесо расположено в специальной нише капота, а в переднем багажнике предусмотрен резервуар с питьевой водой и краником в переднем бампере. Также водитель получит в свое распоряжение электрическую розетку для запитывания необходимой техники. Интерьер обещают сделать более практичным, пересмотрев его дизайн и используя «прочные и долговечные» материалы.

Версия Force-E также получит режим California уже в стандартной комплектации, благодаря возможности быстро опустить все боковые стекла и «открыть» стеклянную крышу можно будет более быстро и удобно получить доступ к салону. Больше информации о новинке обещают рассказать в 2021 году вместе с выходом готового для реальных тестов прототипа.

Напомним, что серийное производство электрокроссовера Fisker Ocean стартует в четвертом квартале 2021 года, первые массовые поставки клиентам начнутся в начале 2022 года. Стоимость модели в США составит $37,499, с учетом федеральных налоговых льгот электромобиль обойдется американскому владельцу в $29,999. В Европе стоимость модели будет зависеть от налогов, льгот и других факторов каждой страны, конкретные цены объявят ближе к анонсу. Электромобиль также можно будет взять в лизинг, для этого достаточно заплатить стартовый взнос в $2,999 и затем платить $379 ежемесячно.

Источник: InsideEV’s