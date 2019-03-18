Электрокроссовер Fisker стоимостью $40 тыс. с батареей на 80 кВтч и запасом хода 480 км выйдет на рынок в 2021 году

Презентация электрокроссовера Tesla Model Y не прошла незамеченной конкурентами и сегодня Хенрик Фискер предварительно анонсировал собственную модель с аналогичными характеристиками. Итак, электрокроссовер Fisker выйдет на рынок во второй половине 2021 года по цене менее $40,000.

При этом стандартная емкость батареи (то есть та, которая будет входить в состав самой доступной версии) составит более 80 кВтч, а запас хода — порядка 480 км (300 миль). В данной модели, у которой пока нет имени, будут использоваться обычные батареи, а не твердотельный вариант, над которым в данный момент работает Fisker.

Полный привод на основе двух раздельных электродвигателей будет опциональным, так что за него придется заплатить больше, чем стартовые $40 тыс. Хенрик Фискер также упоминает о наличии радара под решеткой радиатора, огромном размере салона, продвинутой цифровой панели управления и футуристичном интерфейсе, а также возможности обеспечить «атмосферу открытого воздуха» одним нажатием кнопки (по всей видимости речь идет о люке или сдвижной части крыши).

Напомним, что год назад был представлен электрический суперкар Fisker Emotion мощностью 780 л.с. (575 кВт), что позволяет ему разгоняться до 260 км/ч (160 миль/ч), набирая первые 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Емкость батарей составляет впечатляющие для легкового автомобиля 143 кВтч, запас хода — 640 км (400 миль). Серийное производство электромобилей Fisker EMotion стартует в США в 2019 году, продажи начнутся годом позже по стартовой цене от $130,000.

Источник: Autoblog