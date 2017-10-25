Honda представила спортивный электромобиль Sports EV Concept, выполненный в стилистике сити-кара Urban EV Concept

Представленный на Франкфуртском автосалоне городской электромобиль Honda Urban EV Concept уже на Токийском автошоу получил выполненного в аналогичной стилистике брата Honda Sports EV Concept. Как понятно из названия, на первом месте у разработчиков были аэродинамика и динамические характеристики, достойные звания спортивного автомобиля.

При всем этом автопроизводитель не стал озвучивать конкретные технические спецификации новинки, ограничившись заявлением, что «Honda Sports EV Concept объединяет полностью электрическую платформу и искусственный интеллект внутри компактного корпуса, призванного обеспечить водителю чувство единения с автомобилем для получения максимального удовольствия от вождения».

Стилистика концепта полностью аналогична первой модели нового семейства, однако по понятным причинам эта модель немного длиннее и ниже, чем сити-кар. В передней и задней части корпуса здесь также размещены информационные панели, на которые можно выводить разнообразную информацию, начиная с уровня заряда батарей и заканчивая приветствиями и советами для других водителей. К сожалению, фотографий интерьера производитель не предоставил.

Отметим, что в Honda уже подтвердили серийный выпуск сити-кара Urban EV Concept на европейском рынке в 2019 году и на японском в 2020 году, так что с учетом минимальной разницы между датами анонса с моделью Sports EV Concept, можно предположить, что выход на рынок спортивной модели также произойдет в начале 2020-х годов.

Источник: Honda