Новости IT-бизнес 23.11.2023 в 16:53 comment views icon

Honor, бывший суббренд подсанкционной Huawei, начинает путь к IPO (первичному публичному размещению акций)

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Юрій Орос

Автор новин

Honor, бывший суббренд подсанкционной Huawei, начинает путь к IPO (первичному публичному размещению акций)

Китайский производитель смартфонов Honor Device Co. начал подготовку к первоначальному публичному размещению акций через три года после того, как он отделился как независимый бизнес от Huawei Technologies Co.

Базирующаяся в Шэньчжэне фирма скорректирует состав совета директоров, чтобы соответствовать стандартам разнообразия для публичной компании, говорится в заявлении, опубликованном в среду, без указания сроков или биржи для публичного дебюта, передает Bloomberg. Мажоритарным акционером Honor является местное правительство Шэньчжэня, а среди его участников – производитель дисплеев BOE Technology Group Co.

Значительная часть сотрудников Honor перешла из Huawei в 2020 году, когда бренд, ранее ориентированный на младший сегмент потребительского рынка, выделился. Этот шаг позволил Honor избежать торговых санкций, наложенных Вашингтоном на Huawei, при этом меньшая компания продолжила вести бизнес с ключевым производителем чипов Qualcomm и сохранила доступ к экосистеме программного обеспечения и приложениям для Android от Google.

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С этого времени Honor стала конкурировать с самыми продаваемыми китайскими брендами, такими как Xiaomi Corp. и возглавила китайский рынок в третьем квартале с долей 19,3%, согласно данным IDC. В этом году компания значительно увеличила продажи за рубежом и попытается сохранить динамику, поскольку китайский и мировой рынки смартфонов начинают восстанавливаться после продолжительного спада.

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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