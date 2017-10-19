HP создала производительный 14-дюймовый планшет ZBook x2 с характеристиками рабочей станции

Компания HP подготовила к выпуску съёмный планшет ZBook x2, который в плане технических характеристик вполне можетт соперничать с рабочей станцией.

Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core i7 семейства Kaby Lake-R, профессиональной дискретной видеокартой NVIDIA Quadro M620, оперативной памятью объёмом до 32 ГБ и твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Устройство содержит матовый 14-дюймовый сенсорный дисплей с 10-битной цветопередачей, разрешение которого может достигать 4K. Заявлена поддержка пассивного стилуса, созданного HP на базе технологии Wacom. В процессе ввода распознаётся 4096 уровней силы нажатия, также можно стирать введённое изображение обратным концом.

В ZBook x2 имеются подставка, HD камера, кард-ридер, видеовыход HDMI, один порт USB 3.0 и два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt, что позволяет выводить изображение на два внешних 4K монитора. В клавиатурном блоке интегрирована подсветка клавиш. Масса устройства составляет 2,17 кг.

Планшет HP ZBook x2 в стартовой конфигурации оценивается в $1749. Его продажи начнутся в декабре.

Источник: The Verge