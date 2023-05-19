HTC U23 Pro с 6,7-дюймовым OLED дисплеем и SoC Snapdragon 7 Gen 1 получил цену от $550

Компания HTC подготовила к выпуску новый смартфон U23 Pro. Это первое устройство серии U после модели U20 5G, вышедшей еще в 2020 году.

Курс Executive Leadership англійською З тобою працюватиме Academic director & Program adviser у Google Девід Слокум Хочу на курс

HTC U23 Pro – это смартфон среднего уровня. Он оснащён 6,7-дюймовым OLED дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. Устройство выполнено на базе аппаратной платформы Snapdragon 7 Gen 1. Конфигурация может включать 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Также есть слот для карты памяти microSD.

На задней панели смартфона HTC U23 Pro расположен модуль камеры с четырьмя модулями. Главный 108-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 5-мегапиксельным макро модулем и 2-мегапиксельным сенсором глубины сцены. Фронтальная камера в вырезе дисплея получила 32-мегапиксельный сенсор.

Ёмкость встроенной батареи составляет 4600 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 30 Вт, беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и реверсивная беспроводная зарядка. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания на правой грани корпуса. Также отмечается наличие звукового разъема 3,5 мм и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Устройство работает под управлением ОС Android 13 и содержит предустановленное приложение HTC VIVERSE, предназначенное для совместного использования с гарнитурой смешанной реальности VIVE XR Elite.

Смартфон HTC U23 Pro уже доступен для предварительного заказа по цене $550 за конфигурацию с 8/256 ГБ памяти и $585 за версию с 12/256 ГБ памяти. Фактические поставки начнутся 5 июня. При оформлении предварительного заказа до 4 июня можно получить в подарок беспроводные наушники стоимостью $86.

Источник: phonearena