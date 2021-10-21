Huawei анонсировала новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 — классический дизайн, продвинутые умные функции и две недели автономности

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Кроме нового смартфона nova 9 во время глобальной презентации в Вене компания Huawei также представила новые смарт-часы Watch GT 3. Внешне гаджет напоминает традиционные часы, но при этом обладает продвинутыми умными характеристиками и двухнедельной автономностью.

Умные часы Huawei Watch GT 3 доступны в двух размерах — 46 мм и 42 мм, в первом случае вес составляет всего 42,6 грамма, а во втором — 35 грамм (вдобавок более компактная модель еще и тоньше). Передняя часть Huawei Watch GT 3 изготовлена из нержавеющей стали, поэтому они легкие и прочные, а также жаро- и морозоустойчивые. Задняя часть устройства изготовлена из полимерного композиционного материала, что улучшает прочность часов.

Циферблат Huawei Watch GT 3 обновлен как по разрешению, так и по размеру экрана. По сравнению с моделью предыдущего поколения с дисплеем размером 1,3 дюйма, Huawei Watch GT 3 имеют большую площадь экрана в обеих версиях (46 мм и 42 мм). Ультрачистое прозрачное 3D-стекло обеспечивает лучшую визуализацию. Huawei Watch GT 3 являются первыми смарт-часами серии GT, которые получили двигающееся колесико и тактильный отклик.

Часы линейки Huawei Watch GT 3 также получили широкий выбор циферблатов (более 10,000), что заметно расширяет возможности персонализации. К тому же пользователи могут выбирать подходящий вариант из ассортимента заменяемых ремешков: из нержавеющей стали, фторэластомера, кожи, сплетенного нейлона. «Миланский» ремешок был разработан специально для 42-миллиметровой версии Huawei Watch GT 3.

Huawei Watch GT отличаются длительным временем автономной работы: 46-мм версия работает без подзарядки 14 дней, а 42-мм — 7 дней при использовании в обычном режиме. Также новинка впервые для линейки Watch GT поддерживает быструю беспроводную зарядку.

Huawei Watch GT 3 поддерживают новую технологию мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.0, которая позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень насыщенности крови кислородом SpO2 и температуру тела с повышенной точностью как во время тренировок, так и в повседневной жизни. Новые смарт-часы получили эргономичный задний корпус 2.5D с полированным выпуклым изогнутым стеклом, которое повторяет форму запястья. Часы также уделяют внимание дыханию, уровню стресса и менструальному циклу, чтобы помочь пользователям понимать и улучшать собственное здоровье. Вдобавок технология мониторинга сна Huawei TruSleep 2.0 предоставляет информацию и предлагает персонализированые способы улучшения качества сна.

Обновленное приложение Huawei Health позволяет пользователям настраивать персонализированные напоминания: о ежедневном потреблении воды, приеме лекарств, ментальных практиках, необходимости раннего сна, объеме тренировок, позитивном мировосприятии. Когда пользователь выполнит все запланированные на день задачи, на циферблате смарт-часов замигает зеленый трилистник.

Часы Huawei Watch GT 3 также предлагают более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных. Они также умеют составлять индивидуальные планы тренировок в соответствии с физическим состоянием пользователя и его фитнес-привычками. Пользователям доступен персональный тренер-ассистент. Во время тренировки он в режиме реального времени отправляет голосовые сообщения о текущих спортивных целях, статусе тренировки, уведомляет о фитнес-прогрессе и т.д. Watch GT 3 совместимы с 30 приложениями, расширяя экосистему и предоставляя пользователям лучший опыт мониторинга данных.

Информация о начале продаж смарт-часов Huawei Watch GT 3 и уровне цен в Украине будет предоставлена позже.

Источник: Huawei