Huawei представила смартфон Huawei nova 9 — 6,57-дюймовый экран 120 Гц, Snapdragon 778G 4G и система камер Ultra Vision

Компания Huawei анонсировала выпуск нового флагманского смартфона Huawei nova 9, который получил стильный дизайн, инновационные функции и мощную систему камер для съемки фото и видео.

Huawei nova 9 оснащен новым 6,57-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и уменьшенными гранями. Дисплей отображает до 1,07 млрд цветов и поддерживает частоту дискретизации 300 Гц для улучшенного отклика. Толщина смартфона составляет всего 7,77 мм, а вес — 175 г. Huawei nova 9 доступен в новом синем цвете Starry Blue — он создан благодаря процессу Starry Flash AG Glass, который придает уникальную текстуру корпусу с акцентом на модули камеры.

Новый смартфон оснащен получил процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G и применяет собственную ИИ-технологию Huawei для интеллектуального определения приоритетных задач и оптимизации производительности для увлекательного мобильного гейминга. Мощный процессор дополнен новой системой охлаждения, которая объединяет систему жидкостногого охлаждения VC Liquid Cooling и графен для быстрого и эффективного теплоотвода. Благодаря этому устройство может работать на полную мощность без перегрева даже при длительном гейминге и просмотре потокового видео. Также Huawei nova 9 поддерживает новую технологию Touch Turbo, выводящую мобильные игры на новый уровень благодаря более точному и быстрому управлению. Huawei nova 9 обеспечивает длительное время автономной работы благодаря аккумулятору емкостью 4300 мАч, который можно быстро подзарядить благодаря поддержке зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт.

Huawei nova 9 оснащен фирменной системой камер Ultra Vision, которая состоит из основной камеры Ultra Vision на 50 Мп (1/1,56), 8 Мп ультраширокоугольной камеры, макрокамеры и камеры глубины резкости. Также она включает большой 1/1,56-дюймовый сенсор и RYYB CFA с более высокой светочувствительностью, поглощающий на 40% больше света по сравнению со стандартным RGGB-сенсором. Это позволяет делать качественные фото и видео даже в условиях слабого освещения. Технология XD Fusion Engine в смартфоне Huawei nova 9 применяет сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения. Для съемки динамичных и неподвижных кадров можно применить интеллектуальное распознавание снимков (AI Snapshot recognition), обеспечивающее высокую четкость при фиксации важных моментов.

Также смартфон оснащен фронтальной камерой на 32 Мп (/2,8), которая как и задняя камера поддерживает съемку в формате 4K и технологию стабилизации видео AIS (AI Image Stabilisation). Благодаря функции непрерывной записи видео с фронтальной/основной камер пользователи могут переключаться между камерами, фиксируя историю в одном видеофайле. Функция двойного видео Dual-View позволяет снимать реакции на события в режиме реального времени, одновременно используя фронтальную и основную камеры без необходимости дальнейшей обработки видео. Благодаря приложению Petal Clip пользователи могут выбирать множество разных видеошаблонов, прежде чем публиковать их в соцсетях.

Новый смартфон Huawei nova 9 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения доступен в двух цветах — звездно-голубом и черном. Информация о начале продаж смартфона в Украине будет предоставлена позже, в Европе продажи стартуют в ближайшие недели по цене €499.

Источник: Huawei