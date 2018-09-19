Huawei подала заявку на регистрацию торговой марки Watch X для новых умных часов

Недавно исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю ясно дал понять, что в этом году новых умных часов от компании ждать не стоит. Но новые данные явно указывают на то, что Huawei готовит к выходу новую модель умных часов. Источник заметил в базе данных европейского патентного ведомства заявку на регистрацию торговой марки Huawei Watch X.

Заявка была подана на прошлой неделе – 13 сентября. Увы, никаких технических подробностей или изображений Huawei Watch X пока нет.

Не так давно Qualcomm анонсировала новую однокристальную систему Snapdragon Wear 3100 для умных часов. Но технически она оказалась практически идентична своей предшественнице Snapdragon Wear 2100, представленной в 2016 году. И это при том, что Snapdragon Wear 2100 по факту являлась переименованной Snapdragon 400, которую представили в далеком 2013 году. То есть, Snapdragon Wear 3100 явно не подходит на роль той самой принципиально новой платформы, которую глава Huawei называл одним из условий для выпуска новой модели.

И все же, предполагается, что новые умные часы Huawei, которые в зависимости от рынка могут называться Watch X или Watch 3 получат именно SoC Snapdragon Wear 3100. Их анонс может состояться уже на выставке CES 2019, но пока полной уверенности в этом нет.

Напомним, что в конце мая были представлены умные часы Huawei Watch 2 (2018), которые оказались почти точной копией старой модели Huawei Watch 2, выпущенной в 2017 году.

Источник: gizmochina