Умные часы Huawei Watch 2 (2018) представлены официально, теперь можно выбрать eSIM, nano-SIM или Bluetooth-версию

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Как мы недавно и предполагали, компания Huawei выпустила обновленную версию своих умных часов Huawei Watch 2 (2018), которая практически не отличается от предыдущей модели Huawei Watch 2 Pro. Новинка будет доступна в версиях с поддержкой nano-SIM, виртуальной eSIM, а также только с Bluetooth-модулем, без 4G-функциональности.

Умные часы под управлением Android Wear 2.0 оснащены 1,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 390×390 пикселей, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass. Габариты корпуса составляют 45×48,9×12,6 мм, вес — 57 грамм, часы защищены от проникновения влаги по стандарту IP68.

В часах используется та же аппаратная платформа Snapdragon 2100, что и в предыдущей модели. Объем оперативной памяти составляет 768 МБ, емкость встроенного хранилища памяти — 4 ГБ. Часы Huawei Watch 2 (2018) оснащаются встроенными модулями GPS и NFC, а также умеют определять сердечный ритм и качество сна.

Версия с SIM-картой может звонить и получать доступ к различным веб-сервисам, включая стриминг музыки. При активном использовании часов в спортивном режиме заряда батареи емкостью 420 мАч хватит на полтора дня, а если задействовать 4G, то часы смогут отработать всего сутки. По словам разработчиков, полный заряд батареи занимает порядка 100 минут.

Часы Huawei Watch 2 (2018) уже доступны к покупке в Китае по цене $240 за Bluetooth-версию и $310 за eSIM/nanoSIM-версии. В первом случае покупатель сможет выбрать цвета оформления Star Gray или Carbon Black, тогда как eSIM-версия доступна только в цвете Carbon Black, а nano-SIM-версия — в цвете Vibrant Orange.

Источник: GSMarena