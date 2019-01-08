Huawei представила Kunpeng 920 – самый высокопроизводительный процессор на архитектуре ARM

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Huawei анонсировала Kunpeng 920 – новый процессор на архитектуре ARM, предназначенный для серверов, дата-центров и распределённых хранилищ данных.

Китайский техногигант называет Kunpeng 920 самым производительным ARM-процессором для серверов. Это 7-нм чип, который основан на архитектуре ARMv8 и включает в себя 64 ядра, работающих на частоте 2,6 ГГц. Huawei утверждает, что он может ускорить алгоритмы предсказания переходов (прогнозирования ветвлений). Процессор Kunpeng 920 набрал более 930 баллов в тесте SPECint Benchmarks, тем самым превзошёл эталонные отраслевые модели чипов на 25% в плане производительности, на 30% – по энергоэффективности и на 46% – по пропускной способности подсистемы памяти.

Kunpeng 920 поддерживает 8-канальную память DDR4, интерфейсы PCIe 4.0 и CCIX и обеспечивает пропускную способность до 640 Гбит/с. Ожидается, что новым процессором будут оснащаться сервера серии Huawei TaiShan, которые были выпущены в трёх вариантах. Один из них ориентирован на повышенную производительность, другой – на высокую плотность хранения данных, третий является универсальным.

Источник:gsmarena