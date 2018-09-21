Huawei представила в Украине мобильные 4G модемы и роутер

Подразделение Huawei Consumer BG в Украине сообщило о доступности четырёх новых портативных устройств, которые обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету: 4G-модем E3372h, мобильные Wi-Fi модемы E5577Fs и E5573Cs, а также Wi-Fi-роутер B315s.

4G-модем E3372h – это простое устройство для подключения ПК или ноутбука к мобильному интернету. Новинка требует лишь установить SIM-карту любимого оператора (поддерживаются сети третьего и четвёртого поколения). Модем E3372h подключается через USB-разъем. Он поддерживает двухканальную передачу данных в 3G-сетях со скоростью до 42 Мбит/с по технологии DC-HSPA+, а в 4G-сетях может получать данные на скорости до 150 Мбит/с и отправлять – до 50 Мбит/с.

E5577Fs и E5573Cs – это мобильные Wi-Fi модемы, которые позволяют раздавать сигнал на несколько устройств. Подключение E5577Fs и E5573Cs к сети интернет осуществляется через SIM-карту оператора мобильной связи. Устройства имеют размер кредитной карточки и легко могут поместиться даже в кармане брюк. Новинки поддерживают стандарт Wi-Fi 802.11n и могут поддерживать до 16 подключенных устройств одновременно. Также они способны осуществлять обновление частот, дублировать точку доступа Wi-Fi и автоматически переключаться с мобильного на свободный Wi-Fi.

Модель E5577Fs отличается 1,45-дюймовым TFT LCD-экраном, на котором отображается информация о силе сигнала, заряде батареи, типе сети, количестве подключенных гаджетов и т.д. У модели E5573Cs на корпусе расположены два индикатора, показывающих уровень сигнала и заряда батареи. Оба мобильных Wi-Fi модема имеют слот для карты памяти microSD до 32 ГБ (благодаря чему их можно использовать как портативный накопитель) и батарею ёмкостью 1500 мАч. Она обеспечивает до 6 часов автономной работы и до 300 часов работы в режиме ожидания. Среди других функций – 11 технологий безопасности, в том числе автоматическое определение и прерывание несанкционированных подключений, создание отдельной точки доступа для гостей (без введения пароля) и родительский контроль.

Последняя из новинок – Wi-Fi-роутер B315s. Устройство обеспечивает скорость приема данных до 42 Мбит/с в 3G-сетях и до 150 Мбит/с – в 4G. Радиус действия устройства – до 100 метров, роутер поддерживает до 32 подключений одновременно. Устройство подключается к интернету как через сети мобильных операторов, так и по сетевым кабелям.

Все устройства поступят на украинский рынок в октябре 2018 года. Модем E3372h-153 оценивается в 1299 грн. Мобильные Wi-Fi модемы E5577Fs и E5573Cs будут стоить 2599 и 1899 грн, соответственно. Наконец, цена Wi-Fi-роутера B315s заявлена на уровне 2899 грн.