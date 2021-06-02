Huawei Watch 3 — первые умные часы компании с собственной ОС HarmonyOS, а также eSIM и аналогом Digital Crown





В рамках сегодняшней крупной презентации в Китае Huawei анонсировала первые умные часы, работающие под управлением собственной ОС HarmonyOS (это уже третья смена платформы после Google Wear OS и собственной LiteOS). Новинка называется Huawei Watch 3 и выйдет в двух вариантах: вдобавок к базовой есть еще премиальная Pro-версия — она выполнена в более « классическом» стиле из более дорогих материалов и выделяется повышенной автономностью.

Huawei Watch 3

Базовая модель нового поколения умных часов Huawei оснащается вращающимся колесиком с правой стороны (в предыдущих моделях использовалась кнопка), похожим на Digital Crown у Apple Watch. По словам Huawei, колесико обеспечивает интуитивно понятную навигацию по пользовательскому интерфейсу и не зависит от погодных условий — им можно пользоваться даже мокрыми руками и в перчатках.

Уменьшение рамок вокруг дисплея стало другой приоритетной задачей при разработке новых смарт-часов, но в целом они сохранили преемственность в дизайне с предшественниками. Так, Huawei Watch 3 получили круглый дисплей OLED диаметром 1,43 дюйма с плотностью пикселей 326 PPI, поддержкой частоты обновления 60 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Защиту экрана обеспечивает изогнутое закаленное стекло. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, а задняя крышка — из керамики. Есть защита от воды 5 ATM — часы способны выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба (то есть, в них можно свободно плавать, но не нырять).

Диаметр корпуса Huawei Watch 3 — 46,2 мм, толщина — 12,15 мм, масса без ремешка — 54 г. На выбор есть несколько вариантов ремешков: Active (силиконовый), Classic (кожаный), Elite (металлическое плетение) и Classic (миланская петля).

Набор датчиков на задней панели включает в себя ожидаемые пульсометр и сенсор SpO2 для замера насыщенности крови кислородом, а также датчик для контроля температуры тела. Они работают круглосуточно; часы также имеют функцию круглосуточного отслеживания стресса и сна для определения возможных проблем со здоровьем.

Также часы получили eSIM с поддержкой 4G LTE — без смартфона можно совершать как голосовые звонки, так и общаться по видеосвязи. Но встроенной камеры нет, так что полноценно общаться по видеосвязи не получится. К слову, встроенный динамик в часах имеется. Часы также поддерживают функцию обнаружения падения пользователя (аналог Fall Detection в Apple Watch) и способным автоматически позвонить в службу спасения по сотовой связи. Из систем геопозиционирования поддерживаются GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS.

Особым предметом гордости производителя является поддержка магазина приложений AppGallery для загрузки приложений прямо с часов без смартфона. В пользовательском интерфейсе теперь есть лаунчер и сетка с возможностью панорамирования и масштабирования для быстрого доступа нужных приложений. Huawei не уточнила чипсет, но упомянула объемы ОЗУ (2 ГБ) и встроенной памяти (16 ГБ).

Huawei заявляет до 3 дней автономной работы в стандартном режиме с активным 4G и до 14 дней в режиме экономии энергии Ultra-Long Lasting Mode с ключевым набором функций: мониторинг SpO2, 14 режимов тренировок, вызовы по Bluetooth и даже анимированные циферблаты. Зарядка осуществляется беспроводным способом. Говоря об отслеживании физической активности, часы поддерживают более 100 разных режимов, в том числе 17 профессиональных режимов тренировок (на открытом воздухе и в помещении).

Huawei Watch 3 Pro

Pro-версия выделяется более традиционным дизайном и имеют безель вокруг экрана. И, как уже отмечалось выше, они отличаются материалами корпуса и повышенной автономностью. Корпус Watch 3 Pro выполнен из титана (задняя крышка — керамическая), а дисплей защищен сапфировым стеклом. Они немного крупнее и тяжелее — 48×48,6×14 мм и при массе 63 г (без ремешка). Время автономной работы составляет до 5 дней в стандартном режиме и до 21 дня в энергоэффективном. Еще одно отличие — двухдиапазонный модуль GPS, обеспечивающий более точное и надежное определение местоположение в густонаселенных городах.

Цены и сроки поступления в продажу

Умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro уже доступны для предзаказа в Китае. Базовая модель оценена в 2600 юаней (около 11 143 гривен), а Watch 3 Pro — 3300 юаней (14 143 гривен). Цены на ремешки стартуют от 200 юаней (857 гривен). Обе появятся в свободной продаже с 11 июня. Что касательно глобального релиза, пока известны лишь условия для Великобритании: Huawei Watch 3 начнут продаваться с 18 июня за 350 фунтов стерлингов (13 568 гривен), а Huawei Watch 3 Pro — с 28 июня по цене 500 фунтов стерлингов (19 383 гривен).