Huawei зарегистрировала торговые марки для умных очков с поддержкой AR/VR, презентация ожидается на IFA 2019





Несколько месяцев назад на презентации смартфонов серии Huawei P30 компания также объявила о партнёрстве между Huawei и корейским модным брендом Gentle Monster. Обе компании работают над созданием первых умных очков для Huawei. Ожидается, что такие очки получат поддержку функций дополненной/виртуальной реальности и будут стильными. На первый взгляд будут выглядеть как обычные солнцезащитные очки.

Судя по всему, процесс разработки умных очков Huawei уже завершён, и всё готово для их презентации во время грядущей выставки IFA 2019. На это намекают новые заявки на товарные знаки, поданные компанией. Так, 14 августа, компания Huawei Technologies подала заявку на получение двух товарных знаков в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза) и в IPO (Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании) на названия Huawei VR Glass и Huawei AR Glass. Обе заявки были отнесены к Class 9 с описанием, в котором упоминаются умные очки, умные часы, смартфоны, 3D-очки и очки.

Ранее в этом году компания поделилась подробностями о своих очках дополненной реальности. Они станут первым подобным устройством с интегрированным Voice Assistant. Благодаря встроенному микрофону и динамикам можно также совершать телефонные звонки через умные очки. Очки имеют степень защиты IP67, что делает их водо- и пыленепроницаемыми. Кроме того, их можно заряжать через беспроводную зарядку, а также через входящий в комплект кожаный чехол с разъемом USB Type-C. Умные очки Huawei будут оснащены большой батареей ёмкостью 2200 мАч.

Хотя компания не раскрыла дату презентации своих умных очков, были сообщения о том, что они будут выпущены в июле 2019 года. Поскольку июль уже завершился без презентации, вполне возможно, что компания может показать новинку на предстоящей выставке IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине.

Источник: gizmochina