Huawei заявила о прорыве в конструкции антенн 5G





Компания Huawei заявила о прорыве в сфере разработки 5G-антенн. Новая конструкция под названием CableFree улучшает возможности антенн базовой станции 5G. Этот стандарт связи предусматривает использование новых диапазонов и большего количества подключений антенн. И новая конструкция обеспечивает улучшение покрытия в высокочастотном диапазоне 5G. По словам компании, CableFree повышает эффективность излучения антенны примерно на 20.

Для поддержки более высокой ёмкости и дополнительных подключений антенн, используемых для связи 5G, антенны должны быть способны работать с мощностью 1 кВт. Для связи предыдущего поколения было достаточно мощности 500-600 Вт. Конструкция CableFree увеличивает мощность антенны более чем на 80%, а также уменьшает вес антенн, облегчая их установку. Шестиполосная антенна на базе CableFree примерно на 10 кг легче аналогов, а вес многоканальных антенн уменьшается сразу на 50 кг. Таким образом, для их установки не требуется использовать кран, а это экономит время и деньги в процессе разворачивания сети.

Вместе с тем, CableFree сокращает использование винтов и точек пайки на 80%, уменьшая вероятность пассивной интермодуляции или искажения сигнала и помех, вызванных крупными металлическими предметами. Это, в свою очередь, облегчает автоматизацию производства антенн, сохраняя при этом их качество неизменным.

Huawei утверждает, что конструкция CableFree «обладает рядом революционных технологий и решений», которые позволяют улучшить интеграцию антенн и повысить производительность. И это позволит клиентам построить эффективные и высокопроизводительные сети 5G. Правда, эти достижения могут так и остаться незадействованными телекоммуникационными операторами из-за санкционных ограничений, наложенных на компанию в ряде стран.

Источник: phonearena