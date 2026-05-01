Хватит шуток: "Тор 5" может получить мрачный финал в духе "Логана" от режиссера-основателя франшизы

Кинематографическая вселенная Marvel Studios готовит почву для завершения истории одного из ключевых героев — Тора в исполнении Криса Хемсворта. После 15 лет и восьми фильмов (четыре сольника и четыре части «Мстителей») история асгардца постепенно подходит к финалу — и, похоже, в студии уже обсуждают пятый фильм.





Драматический «Тор 5»

Актер неоднократно намекал на разговоры о «Тор 5», хотя официального анонса пока нет. В то же время появилась идея, которая выглядит логическим завершением арки персонажа. Режиссер первого фильма «Тор» — Кеннет Брана — заявил, что хотел бы вернуться и снять финальную часть, которая «перенесет Тора в величественный запад» и по настроению будет напоминать «Логан».

Идея заключается в том, чтобы в финальном фильме «Тор» было минимум типичной супергеройской помпезности и больше приземленной истории о герое на финише своего пути. В «Логане» режиссер Джеймс Мэнголд показал стареющего героя, который борется со слабостью и пытается защитить близких. Такой подход может стать точкой перезагрузки для Тора после противоречивого «Тор: Любовь и гром».

Четвертая часть получила критику из-за избытка юмора от Тайки Вайтити. Если «Тор: Рагнарек» удачно балансировала между комедией и драмой, то «Любовь и гром» часто теряла серьезность. Сам Крис Хемсворт признал это:





«Это было немного как скетч Монти Пайтона, и мы, видимо, немного перегнули палку, после чего появилась критика. Люди спрашивали: «Почему он такой шут и почему все выглядит так?»

Актер четко дал понять, что он хочет изменить тон персонажа. По его словам, следующие появления Тора должны быть «кардинально другими по настроению». Именно поэтому вариант с более серьезной, даже драматической историей выглядит логичным шагом.

Возвращение Кеннета Браны добавляет еще больше смысла. Он стоял у истоков франшизы и может замкнуть ее круг. В MCU редко случается, когда один режиссер снимает и первый, и последний фильм серии — пока что это удалось лишь Пейтону Риду из «Человека-муравья».

Будущее Тора частично зависит от событий в «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны«. Если герой переживет эти события, пятый фильм может стать логическим завершением. Хемсворт уже намекал, что готов вернуться еще «несколько раз», так что сценарий с финальной историей выглядит вполне реальным.

При этом возможные сюжетные направления уже очерчиваются: развитие линии с Лав, поиск места среди старейших героев MCU или даже попытка восстановить Асгард. Все это может привести к большому финалу, где герой завершит свой путь.

Источник: screenrant