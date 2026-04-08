Киновселенная Marvel готовит полноценную перезагрузку мутантов для большого экрана, и команда проекта получила серьезное усиление. Сценарий для нового фильма о «Людях Икс» переписывают создатели сериала «Грызня«, который имеет 98% на Rotten Tomatoes и уже получил премию «Эмми».





В разговоре с Collider режиссер Джейк Шрейер, который дебютировал в MCU с фильмом «Громовержцы«, рассказал о состоянии проекта. Изначально сценарий писал Майкл Лессли, но сейчас его активно переделывают. К работе подключились Ли Сон Джин и Джоанна Кало.

«Мы все еще на этапе разработки. Интересно, что нас объединяет опыт работы над «Грызней»: Сонни создал этот сериал, Джоанна работала над ним, и мы вместе делали первый сезон, а также «Громовержцы*», — объяснил Шрейер.

По его словам, новая команда уже работает над свежим вариантом сценария.

«Люди Икс» возвращаются в новой фазе MCU

Marvel Studios постепенно готовит почву для появления мутантов в киновселенной. Уже сейчас во франшизе появляются персонажи вроде Мисс Марвел и Неймора. При этом наследие эпохи Fox-Marvel не исчезает: часть актеров вернется в фильме «Мстители: Восхождение Доктора Дума«, который выйдет в декабре и станет предпоследней лентой шестой фазы.





Параллельно студия готовится к съемкам «Мстители: Тайные войны«, который завершит «Сагу мультивселенной». Именно после этого «Люди Икс», вероятно, выйдут на первый план в седьмой фазе, которую уже неофициально называют «Сагой мутантов».

Сейчас точная дата съемок «Люди Икс» отсутствует. Если сценарий завершат в этом году, кастинг могут начать уже в конце 2026-го, а сами съемки — в 2027 году. В таком случае премьера выглядит реальной в 2028-м.

Отдельно активно обсуждают возможную связь с будущим фильмом о Человеке-пауке — «Человек-паук: Совершенно новый день». По слухам, Сэди Синк может сыграть Джин Грей и появиться также в «Мстители: Тайные войны». Если это подтвердится, именно она может стать центральной фигурой новой саги.

Marvel делает ставку не просто на перезапуск, а на новый подход к персонажам. Команда сценаристов с опытом драматических сериалов сможет сделать больший акцент на характерах, а не только на спецэффектах. Именно это помогло сериалу «Грызня» получить высокие оценки — и именно этого часто не хватало поздним фазам MCU.

Источник: screenrant