Новости Кино 21.07.2025 comment views icon

Marvel представит нового Железного человека и Людей Икс после выхода «Мстители: Тайные войны»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Marvel представит нового Железного человека и Людей Икс после выхода «Мстители: Тайные войны»

Босс Marvel Studios Кевин Файги говорит, что студия «переосмыслит» Людей Икс и представит нового Тони Старка / Железного человека после выхода «Мстители: Тайные войны».

Многие актеры, которые снялись в фильмах о Людях Икс 2000-х и 2010-х годов, повторят свои роли в «Мстителях» уже в следующем году — включая Патрика Стюарта, Иена Маккелана, Алана Камминга, Ребекку Ромийн, Джеймса Марсдена и Келси Грэммера — однако во всех последующих фильмах персонажи получат новые личности. Это решение напоминает изменения в составе персонажей Marvel Comics после сюжетной линии «Тайные войны» (2015), где несколько временных линий слились воедино, перемешав героев основной вселенной Marvel.

«Мы используем это не только для того, чтобы завершить истории, которые мы рассказывали после «Финала», что не менее важно — вы можете посмотреть на комиксы «Тайные войны», чтобы понять, куда это вас приведет — мы настраиваемся на будущее», — говорит Файги. «»Финал» буквально касался завершения. «Тайные войны» — это о начале».

В то же время Файги очень осторожно относится к изменениям, не называя их «перезапуском», который в этом случае означает запуск вселенной с нуля; скорее речь идет о «перезагрузке» — история остается, но происходит свежее переосмысление.

«Перезапуск — это страшное слово. Перезагрузка, единая временная шкала — мы думаем в этом направлении».

Позже Файги добавил, что «Люди Икс» — «то, где это произойдет дальше». Оригинальные комиксы, сосредоточенные на Школе Ксавьера для одаренной молодежи обычно касались персонажей-подростков, так что, вероятно, следует ожидать молодого актерского состава.

Что еще более интересно, в Marvel планируют переизбрать других известных персонажей MCU — во главе с Тони Старком. В качестве примера, Файги привел другие крупные кинофраншизы, которые делали это неоднократно.

«Эми Паскаль и Дэвид Гейман сейчас ищут нового Джеймса Бонда», — сказал Файги, имея в виду продюсеров будущего фильма о Бонде от Amazon MGM. «Дэвид [Коренсвет], новый Супермен — был потрясающим. Так будет всегда».

Очевидно, задача будет сложной, поскольку Железный Человек Роберта Дауни-младшего дал мощный толчок MCU, сделав его таким, каким мы его знаем сегодня.

«Я думаю, что любому будет трудно это сделать, когда актер исполнил такую замечательную роль», — сказал Файги. «Как они вообще могут заменить Шона Коннери [в роли Джеймса Бонда], не так ли?».

Между тем по меньшей мере два актера из прошлых франшиз все еще могут появиться в MCU. На вопрос о планах относительно сиквела хитового «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, Файги не дал четкого ответа, но и не исключил возможности:

«Я думаю, что с этими двумя персонажами еще можно получить немало удовольствия, — сказал он. «Но посмотрим в чем именно».

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Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» / Disney

Дауни-младший взамен получил в MCU совершенно новую роль — Доктора Дума, который появится в фильме «Мстители: Судный день». Изначально ожидалось, что главным злодеем в ленте выступит Канг Джонатана Мейджорса, но студия распрощалась с актером из-за обвинений в преследовании. Сейчас в Marvel говорят, что перестановки не связаны с этим инцидентом, а Дума планировали привлечь еще до выхода «Человека-муравья 3».

«Мы начали осознавать, что Канг — это не Танос, и что есть только один персонаж, который может быть великим злодеем, потому что он был таким в комиксах на протяжении десятилетий», — сказал Файги. «Благодаря приобретению Fox у нас наконец появился Доктор Дум. Так что мы начали говорить о Думе еще до того, как официально отказались от Канга. И на самом деле я начал разговаривать с Робертом об этой смелой идее еще до выхода «Человека-муравья 3». У нас был дальновидный план — взять одного из наших самых выдающихся персонажей и привлечь одного из наших самых выдающихся актеров».

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Кевин Файги, братья Руссо и Роберт Дауни-младший в костюме Доктора Дума / Marvel

Напомним, что Marvel запланировала сразу две новые ленты о Мстителях и, кроме «Судного дня», выпустит прямое продолжение под названием «Тайные войны» — обе будут режиссировать братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили. Первая дебютирует 18 декабря 2026 года, а вторая — 17 декабря 2027 года.

Тем временем «Фантастическая четверка» стартует в кинотеатрах 25 июля, первые реакции уже оценили ленту как один из лучших проектов Marvel.

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Источник: Variety, Hollywood Reporter, Deadline

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