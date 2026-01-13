Новый тизер фильма "Мстители: Судный день" — Фантастическая четверка встречается с Вакандой

Marvel выпустила четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день», в котором впервые показали Фантастическую четверку в рамках киновселенной Marvel. А вместе с ними появились знакомые лица из «Черной пантеры: Ваканда навсегда».

Ролик начинается со сцены в пустыне. Там Существо (Эбон Мосс-Бакрак) выходит из самолета, чтобы встретиться с Шури — современной Черной Пантерой (Летиша Райт) — и М’Баку. Герой Уинстона Дьюка теперь официально представлен как «Король Ваканды М’Баку»

Фантастическая четверка прибыла в мир «Мстителей» из своей вселенной Земли-828. Как пишет Entertainment Weekly, на их камео намекала сцена после титров «Громовержцев*», которых после премьеры переименовали в «Новых Мстителей». По канону MCU команда берет начало в футуристической реальности 1960-х и делает ставку на дипломатию. Их появление связано с переговорами с главными игроками этого мира.

В тизере появляются Подводный Король Намор (Теноч Уэрта), его двоюродная сестра Намора (Мэйбл Кадена) и другие обитатели Талокана. Когда-то они были антагонистами в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», а теперь стали частью шаткого союза. Все они объединились из-за угрозы от Доктора Дума, роль которого исполняет Роберт Дауни-младший.

Тизер «Мстителей» на украинском языке

Тизер фильма «Мстители: Судный день»

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Такое сочетание персонажей имеет прямые корни в комиксах. Черная Пантера дебютировал в Marvel Comics в 1966 году — в выпуске «Фантастическая четверка» №52. По сюжету он конфликтует с Намором и Доктором Думом, тогда как сам Намор имеет непростые, но более близкие отношения с правителем Латверии (самим Думом).

Отдельная сюжетная линия касается взаимоотношений Намора и Сью Шторм: морской мутант постоянно пытается сблизиться с Невидимой женщиной. В тизере Сью не показывают, однако актриса Ванесса Кирби уже подтверждена в этой роли для фильма «Мстители: Судный день». Вместе с ней вернутся Педро Паскаль как Мистер Фантастик и Джозеф Куинн как Человек-факел.

Это уже четвертый тизер, который сначала показывали в кинотеатрах перед фильмом «Аватар: Огонь и Пепел». Предыдущие ролики окончательно подтвердили возвращение Криса Эванса в роли Стива Роджерса, показали Тора в исполнении Криса Хемсворта и первый взгляд на ветеранов «Людей Икс».

Премьера «Мстителей: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года. Следующая часть «Мстители: Тайные войны» выйдут в кинотеатрах 17 декабря 2027 года.

Источник: Variety