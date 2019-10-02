Hyundai открыл подразделение летающих автомобилей и позвал возглавить его бывшего инженера NASA

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально объявил о создании подразделения Urban Air Mobility Division, которое будет заниматься созданием «летающих автомобилей». Возглавить новое подразделение пригласили бывшего инженера NASA доктора Джайвона Шина (Dr. Jaiwon Shin), который в прошлом возглавлял отдел Aeronautics Research Mission Directorate (ARMD).

«Работая над передовыми авиационными исследованиями и разработками в NASA в течение 30 лет, я весьма взволнован доверием и возможностью разработать стратегию городской воздушной мобильности в Hyundai Motor Group. Новая команда в Hyundai будет развивать основные технологии, которые сделают компанию движущей силой в сфере городской воздушной мобильности, которая, как ожидается, вырастет в рынок стоимостью $1,5 трлн в течение следующих 20 лет» — отметил доктор Джайвон Шин.

Таким образом Hyundai собирается уже сейчас подготовиться к моменту, когда крупнейшие меагаполисы Земли поглотят дорожные пробки и единственным способом добраться из точки А в точку Б станет воздушное сообщение. Автопроизводитель хочет создать «инновационные решения в рамках умной мобильности, которых ранее никто не видел и о которых даже не думали».

Последняя фраза позволяет предположить, что речь идет не о дронах или летающих автомобилях вертикального взлета и посадки (VTOL, Vertical Take-Off and Landing), а о более свежих и неожиданных решениях.

Отметим, что Hyundai стал первым крупным автопроизводителем, открывшим подобное подразделение в рамках самой компании. Ранее такие компании предпочитали инвестировать в многообещающие стартапы, покупать их или выделять собственные отделы разработки в отдельные компании. К примеру, китайский производитель Geely, владеющий брендами Volvo и Lotus, в 2017 году приобрел известный в данном сегменте стартап Terrafugia.

Работами в данной области также занимаются Airbus, Embraer, Uber, Audi и другие.

Источник: Hyundai