Hyundai показала финальный дизайн электромобиля IONIQ 6 на основе платформы E-GMP

Корейский автопроизводитель Hyundai представил финальный дизайн своего серийного электромобиля IONIQ 6, выполненного в формате седана с максимально обтекаемым корпусом в купе-стиле Electrified Streamliner. За счет характерной скругленной формы силуэта и других дизайнерских ухищрений создателям новинки удалось добиться коэффициента лобового сопротивления на уровне 0,21.

Несмотря на покатую линию крыши салон удалось сделать достаточно объемным и комфортным для всех пользователей, включая пассажиров заднего ряда. Отдельного упоминания заслуживают сразу 700 светодиодов системы Parametric Pixels, размещенных практически во всех элементах кузова и салона: фары, фонари, логотип, центральная консоль и т.д. Система Dual Color Ambient Lighting позволяет выбрать 64 цветовых оттенка для мягкой подсветки пространства салона.

Водителю доступна пара 12-дюймовых сенсорных экранов — основная приборная панель и инфотейнмент-система. В отделке салона используются экологичные материалы, включая экокожу, переработанные пластиковые бутылки и рыболовные сети, а также экокраска на основе растительного масла.

Полные спецификации Hyundai IONIQ 6 автопроизводитель обещает раскрыть в июле текущего года. Однако уже сейчас известно, что электромобиль будет построен на фирменной платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Таким образом, мощность и запас хода новинки будет сравним с моделью той же линейки IONIQ 5 — две батареи (58/73 кВтч), два привода (задний/полный), скоростная зарядка (350 кВт), мощность до 225 кВт и запас хода до 480 км.





Источник: Hyundai