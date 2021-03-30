IDC: Рынок смартфонов в Украине в 2020 году вырос до 6,9 млн штук (+5,9%), несмотря на коронавирус и экономический спад





Компания IDC подвела итоги исследования рынка телефонов и смартфонов Украины за 2020 год. Согласно ее оценкам, объем поставок мобильных телефонов в Украину (учитывая устройства голосовой связи и смартфоны) в 2020 г. составил 6,9 млн. шт., что на 5,9% больше, чем в 2019 г.

Поставки смартфонов были низкими в первой половине года вследствие локдауна с марта по май, так как розничные продажи полностью перешли в онлайн. С возобновлением работы оффлайн-магазинов в начале лета произошло стремительное восстановление продаж и в третьем квартале поставки смартфонов выросли на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В четвертом квартале рост продолжился и составил 36,7% по сравнению с четвертым кварталом 2019.

В силу относительно низкой покупательской способности потребителей продолжает увеличиваться доля поставок производителей, ориентированных на бюджетный ценовой сегмент. В структуре поставок 2020 года преобладали устройства нижнего ценового диапазона (до $200), их доля составила 70,8% в первою очередь благодаря популярности недорогих устройств Xiaomi (в 2019 – 61,8%). В среднем ценовом сегменте лидирует Samsung, а Apple возглавляет High-End и Premium сегменты. Средняя цена смартфона за год снизилась на $19 (c $211 в 2019 до $192 в 2020).

Одним из главных трендов на рынке Украины, как и Центральной и Восточной Европы в целом, можно считать снижение доли Huawei. По итогам 2020 доля вендора просела на 3,8% в сравнении с показателем годом ранее. Xiaomi оказался одним из тех, кто особенно выиграл от падения Huawei и сумел за год увеличить долю рынка на 8,3%. Другими вендорами, которым удалось хорошо вырасти на рынке Украины являются OPPO и Tecno – их совокупная доля увеличилась более чем в 5 раз в сравнении с 2019 годом.

“5G пока все еще недоступен в Украине, но небольшие партии смартфонов пятого поколения уже появляются на рынке, в основном это новинки от Xiaomi и Apple. В ноябре 2020 года правительство приняло поэтапный план внедрения 5G и первый тендер запланирован на октябрь 2021 года. Ожидается, что развертывание 5G начнется с 2022 года в крупных городах. По результатам 2020 года доля 5G смартфонов в поставках в Украину достигла 1.7%, для сравнения данный показатель в регионе Центральная и Восточная Европа составил 3.8%” , – отметила ведущий аналитик IDC Наталия Милько.

Вопреки негативному влиянию на рынок пандемии COVID-19 IDC ожидает, что рынок телефонов и смартфонов в Украине продолжит рост, и в 2021 году преодолеет отметку в 7 млн отгруженных устройств с годовым ростом 1,9%.

Источник: IDC Ukraine