iFixit: В iPhone 12 Pro Max используется крупный модуль камеры и большая батарея





Специалисты iFixit получили в свои руки и самую крупную модель линейки iPhone 12 – iPhone 12 Pro Max. Как оказалось, эта версия оснащена не только большим дисплеем, но и крупным модулем камеры, который отличается от модулей в других устройствах iPhone.

Сенсор главного широкоугольного модуля в iPhone 12 Pro Max «затмевает сенсор iPhone 12», его размеры примерно на 47% больше. При этом он имеет то же разрешение 12 Мп. Также отмечается, что система стабилизации изображения со сдвигом матрицы (которая также используется во многих цифровых зеркальных камерах), также способствует увеличению размеров главной камеры.

Большой смартфон получил большой аккумулятор. L-образная батарея iPhone 12 Pro Max является самой большой среди всех моделей iPhone нынешней линейки. Её ёмкость составляет 14,13 Втч. Для сравнения, у модели iPhone 12 mini – 8,57 Втч, у iPhone 12 и iPhone 12 Pro – 10,78 Втч. Но в iFixit отмечают, что это не рекордная для iPhone ёмкость, в iPhone 11 Pro Max использовалась батарея ёмкостью 15,04 Втч.

Разобрав устройство на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новому смартфону Apple iPhone 12 Pro Max рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель сравнительно хорошо поддаётся ремонту. При этом отмечается, что дисплей и батарея легко поддаются замене. Большинство компонентов являются модульными и легко поддаются замене. Некоторые необычные винты усложняют весь ремонт, но многоразовые крепежи предпочтительнее клея. Гидроизоляция позволяет защитить внутренние компоненты, но усложняет ремонт. Стеклянная задняя панель потребует полной замены корпуса в случае неудачного падения смартфона.

Источник: The Verge