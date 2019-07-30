Игровой смартфон Black Shark 2 Pro получил чипсет Snapdragon 855+, хранилище на базе памяти UFS 3.0, улучшенный дисплей и более доступную стартовую цену





В марте этого года был представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2. А теперь китайский производитель подготовил к выпуску его улучшенную версию под названием Black Shark 2 Pro.

Изменения по сравнению с предшественником оказались незначительными. Новинка получила новый и более производительный процессор Snapdragon 855+, а также хранилище на базе памяти стандарта UFS 3.0. Отмечается, что новая модель набирает в тесте Antutu 500610 баллов, что является наиболее высоким результатом на платформе Android на текущий момент. Дополнительно была модифицирована система жидкостного охлаждения, призванная оптимизировать распределение тепла. Вместе с тем, производитель незначительно изменил дизайн устройства, чтобы его было удобнее удерживать. Кроме того, на задней панели появились две новые RGB подсветки.

На лицевой панели Black Shark 2 Pro мы можем видеть такой же 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и стерео динамики. Однако дисплей был доработан. Теперь задержки сенсорного ввода составляют 34,7 мс против 43,5 мс у первой версии Black Shark 2. Это должно повысить отзывчивость устройства в играх. Сканер отпечатков пальцев под дисплеем остался прежним. Аппарат несёт на борту 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0. На задней панели смартфона расположена двойная камера на безе главного 48-мегапиксельного сенсора (объектив F/1.75) и вспомогательного 12-мегапиксельного сенсора (F/2.2). Фронтальная камера содержит 20-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой F/2.2. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 27 Вт энергии. В качестве операционной системы используется версия Android 9 Pie в почти стоковом виде.

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro поступит в продажу в Китае, начиная со второго августа. Вместе с тем, оформить предварительный заказ на новинку можно уже с сегодняшнего дня. В Китае цена модификации с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти составляет около $435. Топовая конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 256 ГБ оценивается уже в $508. Несмотря на ряд доработок и использование более производительных компонентов, цена новинки оказалась даже ниже, чем у первой версии Xiaomi Black Shark 2 на момент анонса. Потребителям предлагаются чёрная, серебристая, синяя, оранжевая и пурпурная версии цветового исполнения корпуса. Информация о сроках начала продаж и цене данной модели в других регионах пока не сообщается.

Источник: gsmarena