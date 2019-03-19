Xiaomi представила геймерский смартфон Black Shark 2 с чувствительным к нажатию 6,39-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Snapdragon 855 и аккумулятором на 4000 мАч

Компания Xiaomi представила новую версию геймерского смартфона Black Shark 2, которая получила платформу Qualcomm Snapdragon 855 и чувствительный к степени нажатия OLED-экран.

Смартфон Black Shark 2 оснастили 6,39-дюймовым OLED-дисплеем от Samsung с разрешением Full HD+, поддержкой HDR, кадровой частотой 240 Гц и встроенным под поверхность матрицы сканером отпечатков пальцев. Вдобавок разработчики реализовали технологию распознавания силы нажатия на экран Magic Press, благодаря чему пользователь может самостоятельно назначить программные кнопки по углам экрана для большего удобства игры. Срабатывать такие кнопки будут при более сильном, чем обычно, нажатии на экран. Помимо прочего Xiaomi поработала над оптимизацией характеристик дисплея под игровые нужды, в результате была улучшена цветопередача, снижен эффект мерцания (flicker) при низкой яркости и снижена задержка срабатывания сенсорного слоя до отметки 43,5 мс.

В качестве аппаратной платформы в Black Shark 2 используется мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с трекластерной системой, на которой самое мощное ядро Kryo 485 работает на частоте 2,84 ГГц, три «средних» — на частоте 2,42 ГГц и оставшиеся младшие — на частотах 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno 640, которая на 20% быстрее, чем аналогичная система в Snapdragon 845. Естественно, разработчики установили усиленную систему охлаждения Liquid Cool 3.0 с медной пластиной и тепловой трубкой, также будет доступен специальный чехол Cooling Case с вентилятором, который дополнительно снизит температуру корпуса во время игры.

Для базовой версии модели будет предлагаться конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем данных на 128 ГБ, более продвинутый вариант получит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, он поддерживает скоростную зарядку в режиме 27 Вт. Основной фотоблок собран из 48 Мп и 12 Мп камер, на фронтальной панели установлена 20 Мп селфи-камера и пара стереодинамиков.

На первом этапе смартфон Black Shark 2 будет доступен только в Китае по цене $480 за базовую и $625 за топовую версию, на выбор будут предложены цвета оформления «frozen silver» и «shadow black». Информации о выходе нового геймерского смартфона на глобальный рынок пока нет.

Источник: GSMarena, The Verge