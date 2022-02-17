Игровой смартфон Red Magic 7 Pro получил SoC Snapdragon 8 Gen 1, отдельный игровой чип, зарядку мощностью 135 Вт и накопитель до 1 ТБ

В рамках бренда Nubia были анонсированы новые флагманские игровые смартфоны под названием Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro. При этом в устройствах используется специально разработанный чип Red Core 1, предназначенный для обработки некоторых игровых задач (обработки данных триггеров, усиления звука и вибрации, обработки световых эффектов). Благодаря этому чипу удалось повысить частоту опроса триггеров с 450 Гц до 500 Гц.

Обе модели имеют 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400 х1080 точек, поддержкой 10-битного цвета и полным охватом цветового пространства DCI-P3.

При этом у модели Red Magic 7 максимальная яркость изображения составляет 600 нит, частота обновления изображения – 165 Гц, частота опроса сенсора – 720 Гц. Старшая версия Red Magic 7 Pro характеризуется показателями 700 нит, 120 Гц и 960 Гц, соответственно. Флагманская модель первой в своём классе получила фронтальную камеру под дисплеем.

В смартфонах серии Red Magic 7 применяется процессор Snapdragon 8 Gen 1. Для отвода тепла от него и других горячих компонентов служит система охлаждения ICE 8.0. Она включает вентилятор со скоростью вращения 20000 об/мин, как и у предыдущего поколения, но дополнительно реализован «каньонный воздуховод», который соединяется со вторым воздухозаборником. Это позволило увеличить воздушный поток на 35% снизить температуру чипа на дополнительные 3 градуса Цельсия (всего на 16 градусов Цельсия). Максимальный уровень шума системы охлаждения заявлен на уровне 28 дБ. И дополнительно можно воспользоваться внешним аксессуаром Turbo Cooler с вентилятором, который улучшает рассеивание тепла на 17%.

Встроенный вентилятор также позволяет эффективно охлаждать батарею. Смартфон Red Magic 7 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и технологией быстрой зарядки мощностью 135 Вт, которая полностью восполняет запас энергии батареи всего за 15 минут. Обычная версия довольствуется аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, технологией быстрой зарядки мощностью 120 Вт и полным временим зарядки 17 минут. В комплект поставки обеих моделей включается зарядное устройство мощностью 165 Вт с портом USB-C, которое также можно использовать и для подзарядки ноутбуков.

Смартфоны Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro поставляются с оболочкой Red Magic 5.0 на базе Android 12, которая имеет ряд игровых оптимизаций для повышения производительности. Также есть дополнительное ПО Red Magic Game Space для оптимизации производительности и работы триггеров в каждой отдельной игре, Red Magic Studio для беспроводной трансляции игрового процесса с частотой 120 Гц. Также видео можно передавать через HDMI адаптер или USB-C порт, тогда частота достигает 165 Вт. И ещё можно записывать геймплей с параметрами H.264 1080p 120 Гц.

Новые смартфоны Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro уже доступны для предварительного заказа в Китае, а их фактические продажи начнутся 21 февраля. Глобальные версии должны поступить в продажу 10 марта.

Цена Red Magic 7:

$630 – за конфигурацию 8/128 ГБ памяти;

$775 – за версию Deuterium edition с конфигурацией 12/256 ГБ памяти;

Цена Red Magic 7 Pro:

$740 – за конфигурацию 12/128 ГБ памяти;

$835 – за версию Deuterium Blade edition с конфигурацией 12/256 ГБ памяти;

$1185 – за версию Deuterium Blade edition с конфигурацией 18 ГБ ОЗУ + накопитель ёмкостью 1 ТБ.

Отметим, сегодня был анонсирован ещё один игровой смартфон – Redmi K50 Gaming.

Источник: gsmarena