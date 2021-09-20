IKEA анонсировала встраиваемую в мебель беспроводную зарядку Qi за 40 долларов — она крепится под столом

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IKEA представила устройство под названием Sjömärke, которое представляет собой встраиваемую беспроводную зарядку Qi — с ее помощью можно с легкостью модернизировать почти любой стол или стеллаж.

Пару лет назад IKEA начала продавать мебель со встроенными беспроводными зарядками, а в 2019 году в сотрудничестве с Xiaomi выпустила стол с поддержкой беспроводной зарядки на 20 Вт. Теперь шведский мебельный гигант решил добавить в ассортимент беспроводную зарядку для модернизации старой мебели.

Устройство Sjömärke с легкостью спрячется под поверхностью стола или тумбы — его можно закрепить как на двусторонний скотч, так и на саморезы. Подойдут любые неметаллические поверхности толщиной от 8 до 22 миллиметров.

Новинка совместима с протоколом Qi 1.2.4 и обеспечивает мощность до 5 Вт. Также устройство оснащается светодиодным индикатором зарядки и системой контроля температуры и мощности для безопасности. В комплект входит двухметровый кабель питания и прозрачная наклейка «X» для индикации места зарядки на поверхности.

Беспроводная зарядка IKEA Sjömärke поступит в продажу в сети IKEA в октябре по рекомендованной цене в 40 долларов (около 1 068 гривен). О ее доступности в Украине пока подробностей нет. К слову, буквально на днях к нам добралась коллекция коллекции мебели и аксессуаров IKEA для геймеров, разработанная совместно с ASUS ROG.