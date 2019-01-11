Инфографика Nokia поясняет, почему обновления для Android выпускаются так долго

Пользователям смартфонов с ОС Android хорошо известна проблема с медленным разворачиванием обновлений операционной системы. Проходят месяцы с момента выхода новой версии Android до её появления на конечных устройствах пользователей. Компания HMD Global выпустила инфографику, которая поясняет, почему ждать приходится так долго.

Операционная система должна пройти много этапов, прежде чем в виде обновления придёт на смартфоны пользователей. И путешествие новой версии ОС Android начинается с производителей чипсетов для мобильных устройств. Часто этот пункт становится первым и последним на пути новой версии, так как производители мобильных процессоров решают, какая система-на-чипе получит поддержку новой версии Android, а какая останется за бортом процесса обновления. Соответственно, все смартфоны на базе чипсетов из второй группы не получат новую версию ОС.

Если же производитель процессоров решит дать зелёный свет выходу обновления для определённых моделей SoC, то для них нужно создать новые драйверы, что требует некоторого времени. После этого наборы HAL (Hardware Abstraction Layer) передаются производителям смартфонов. И на этом этапе снова возможен отказ от выпуска дальнейших обновлений. У производителя может быть недостаточно ресурсов для создания новой версии прошивки для всего модельного ряда смартфонов на поддерживаемых чипсетах. Или же у смартфонов уже может закончиться срок поддержки. После очередной отбраковки производители смартфонов начинают процесс создания ОС для конкретных устройств.

В некоторых случаях процесс создания новой версии прошивки для смартфонов может быть достаточно быстрым. Это касается устройств Nokia, работающих под управлением версии Android One. Но некоторые другие производители предпочитают создавать собственные версии прошивок. В таких случаях для новой версии Android необходимо разработать оболочку и дополнительные функции.

После создания новой версии прошивки для конкретных смартфонов начинается этап внутреннего тестирования программного обеспечения, чтобы убедиться, что устройство будет работать должным образом в сетях различных операторов по всему миру. На следующем этапе к тестированию привлекаются участники сообщества Nokia – бета-версия прошивки отправляется на смартфоны некоторых пользователей в различных уголках мира для дополнительного тестирования в реальных условиях.

Часто ПО делает ещё одну остановку на пути к смартфонам пользователей – необходимо пройти проверку на соответствие различным стандартам, таким как Bluetooth и Wi-Fi. Проверка качества и дополнительные тесты операторов связи тоже являются обязательным этапом. Иногда тесты операторов могут задерживать процесс выхода обновления из-за некоторых непредвиденных ошибок.

После устранения возможных выявленных ошибок прошивка с новой версией Android готова к глобальному выпуску и начинает распространяться OTA на подходящие смартфоны.

Источник: gsmarena