Insta360 тизерит новую сверхкомпактную камеру

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Бренд Insta360 выпускает компактные экшн-камеры и 360-камеры, например модель Insta360 Go, которую можно с легкостью прикрепить даже к застежке кепки. Но ее новый девайс должен стать еще миниатюрнее. Компания опубликовала тизер новинки, презентация которой намечена на 9 марта.

О технических характеристиках камеры пока ничего не известно. На сайте Insta360 можно лишь частично увидеть корпус устройства, которое прячется в ладони. Вероятно, это будет наследник вышеупомянутой Insta360 Go, которая весит всего 20 граммов и оснащена системой стабилизации.

Так что остается дождаться 9 марта и тогда узнаем на что же способна новая сверхкомпактная камера от Insta360.

Источник: DigitalCameraWorld