Samsung Galaxy S26 использует 200-мегапиксельный сенсор не на той камере

Недавно выпущенный Galaxy S26 Ultra сохраняет 200-мегапиксельную основную камеру, хотя и с более широкой диафрагмой. И здесь возникают мысли о том, что Samsung использует 200-мегапиксельный сенсор не на той камере — по крайней мере, так считают Android Authority. И вот почему.





Samsung использовал 200-мегапиксельные основные камеры в своих Ultra-смартфонах уже несколько лет — начиная с Galaxy S23 Ultra 2023 года. Это дает такие преимущества, как съемка в полном разрешении 200 МП и более качественный кадр при кропе в зуме. Но когда 200-мегапиксельные основные камеры полезны?

Есть несколько преимуществ смартфона с 200-мегапиксельной основной камерой. Один плюс — возможность снимать фото в полном разрешении 1x и при этом получать детальный кроп после съемки. Это удобно, если вы хотите получить кроп 2x или 3x с фото на 1x без существенной потери качества изображения.

Еще один плюс 200-мегапиксельных основных камер — они обеспечивают качественные снимки с 2x до 4x зума благодаря безубыточному зуму по разрешению. Поскольку сенсор имеет так много пикселей, даже кроп до 4x оставляет примерно 12-мегапиксельное фото без апскейла. Такая возможность зума особенно полезна для бюджетных телефонов без телефото-камеры. Это означает, что более дешевые телефоны все равно могут предлагать неплохие или даже хорошие снимки с 2x до 4x.





Впрочем, все Ultra-смартфоны Samsung имеют 3x 10-мегапиксельные телефото-камеры. Поэтому вам не нужно прибегать к кропу 3x или 4x с 200-мегапиксельной основной камеры, когда рядом есть 3x-камера. При этом Samsung действительно нужно обновить свою 3x-камеру, поскольку на этом этапе она уже просто старая. Вместо этого Samsung следует предложить 200-мегапиксельную телефото-камеру.

Очень хотелось бы увидеть, как Ultra-смартфоны Samsung вместо 200-мегапиксельной основной камеры получат 200-мегапиксельную телефото-камеру, — говорят в Android Authority. Они убеждены, что все эти мегапиксели можно лучше использовать для качественного кропа при увеличении. Android-смартфоны с телефото-камерами уже в определенной степени предлагают безубыточный зум по разрешению.

Например, Nothing Phone 3 имеет 3x 50-мегапиксельную камеру, способную делать безубыточные снимки с 6x зумом. Между тем Pixel 10 Pro может выдавать снимки с 10x безубыточным зумом благодаря своей 48-мегапиксельной 5x-камере. Но при увеличении сверх этих значений эти телефоны прибегают к супер-разрешению, ИИ и другим техникам обработки, чтобы спасти снимки.

Однако 200-мегапиксельные телефото-камеры обеспечивают зум значительно дальше, чем 48- или 50-мегапиксельные телеобъективы. OPPO утверждает, что его Find X9 Pro предлагает впечатляющий безубыточный зум 13,2x благодаря 200-мегапиксельной 3x-камере. Опыт работы с vivo X300 Pro и его 200-мегапиксельной 3,5x-камерой свидетельствует: можно все равно делать качественные фото на 10x с относительно небольшой глубиной резкости.

Некоторые из новейших телефонов уже предлагают многокадровую обработку изображений в разрешении 200 МП. Это означает, что вы получаете более качественные снимки в полном разрешении с меньшим чрезмерным повышением резкости и уменьшенным шумом — а значит, ваши кропы тоже выглядят лучше.

Поэтому 200-мегапиксельная 5x-телефото-камера была бы замечательной: это стало бы серьезным инженерным вызовом, ведь как-то пришлось бы вместить все эти компоненты в относительно небольшом пространстве. Хотелось бы увидеть, как Samsung переместит свой 200-мегапиксельный сенсор с основного объектива на телеобъектив. Компания могла бы тогда использовать большой 50-мегапиксельный сенсор для основной камеры. И кто знает — возможно, это раз и навсегда решит печально известную проблему задержки затвора в линейке Ultra.

««Складывается ощущение, что Samsung держится за 200-мегапиксельную основную камеру скорее из-за упрямства, чем из каких-то других соображений. Почти как будто топ-менеджеры компании сохраняют 200-мегапиксельную основную камеру только потому, что предыдущие Ultra-смартфоны ее имели», — пишут Android Authority.

Также вполне возможно, что Samsung опасается увеличения толщины камерного блока при переходе на 200-мегапиксельный перископический объектив. Это обоснованное опасение, но авторы уверены, что они не единственные, кто согласился бы на больший горб камеры ради значительно лучшего зума.

Интересно, что само подразделение Samsung Semiconductor еще в 2023 году опубликовало материал, в котором назвало 200-мегапиксельные телефото-камеры «следующим большим прорывом в смартфонной фотографии». Тогда компания прямо отмечала:

«На 3x телефото-модуле с 200-мегапиксельным сенсором loseless-зум можно реализовать в диапазоне от 3x до 6x и вплоть до 12x. Это позволяет снимать более разнообразные сцены без какой-либо потери разрешения».

То есть Samsung прекрасно понимает потенциал технологии — однако до сих пор так и не применила ее в собственных флагманах. Отдельного внимания заслуживает и техническая проблема размера сенсора. Телефото-сенсоры традиционно значительно меньше основных камер, что создает существенную разницу в качестве изображения между основным и телефото-объективом.

Переход на 200 МП в телефото частично решил бы эту проблему: больший сенсор дает более мелкую глубину резкости и меньший шум — то есть лучшие портреты и дальние снимки одновременно. Для сравнения: один из китайских производителей уже тестирует систему сразу с тремя 200-мегапиксельными камерами, хотя отраслевые аналитики считают установку такого сенсора на широкоугольную камеру бессмысленной.





Источник: Android Authority