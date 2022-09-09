Instagram внедряет репосты – скоро начнется ограниченное тестирование

Instagram готовится дать пользователям возможность репостить материалы, созданные другими. Компания, принадлежащая Meta, планирует вскоре начать тестирование функции в ограниченном кругу пользователей.

Instagram Reposts Tab on profiles?! What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

«Мы изучаем возможность публиковать посты в ленте – аналогично тому, как вы можете публиковать в Stories – чтобы люди могли делиться тем, что им нравится, и чтобы оригинальные создатели контента получали признание своей работы», — ответил в электронном письме TechCrunch представитель Meta. «Мы планируем протестировать это в ближайшее время с небольшим количеством людей».

Новую функцию впервые заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, опубликовавший скриншот вкладки «Репосты». Вкладка, скорее всего, будет содержать все сообщения, которыми пользователи поделились в своих учетных записях. Судя по скриншоту, вкладка «Репост» появится в профилях пользователей вместе с вкладками «Посты», «Видео» и «Теги».

В настоящее время нет прямого способа опубликовать пост другого пользователя в Instagram, но люди иногда используют для этого сторонние приложения. Добавление функции репоста избавит от необходимости обходных путей. В настоящее время можно поделиться чьей-то публикацией в своей истории – будущая функция репоста позволит делать это в ленте.