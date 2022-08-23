2 минуты, чтобы сделать фото из реальной жизни – Instagram работает над клоном BeReal под названием IG Candid

Компания Meta сообщила о внутренней разработке прототипа новой функции Instagram, очень похожей на BeReal – социальное приложение, популярность которого в последнее время резко возросла. Так называемая функция IG Candid предлагает пользователю делиться фотографией в случайное время каждый день.

В описании новой функции говорится, что пользователи смогут добавлять чужие снимки IG Candid в свой раздел историй. Ежедневно в произвольное время пользователь будет получать уведомление о необходимости сделать фотографию. На то, чтобы сделать новый снимок в текущих условиях, отводится всего 2 минуты.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀 ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Это описание почти полностью дублирует опыт BeReal. Этот сервис получил известность в прошлом месяце и в настоящее время являющийся бесплатным приложением №1 в iOS App Store. BeReal также рассылает уведомления пользователям в случайное время суток, предоставляя им 2 минуты на то, чтобы сделать фотографии на фронтальную и основную камеры одновременно. Этот формат призван поощрять людей обмениваться реальными фотографиями из своей повседневной жизни, а не тщательно подобранным контентом, которым известен Instagram.

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Meta подтвердила, что тестирует функцию IG Candid.

«Эта функция является внутренним прототипом, а не внешним тестированием», — сказала представитель Meta Кристин Пай.

Пока не уточняется, когда функция IG Candid станет общедоступной и вообще выйдет ли она из статуса внутреннего прототипа. Однако учитывая то, как крупные игроки реагировали на появление других популярных приложений на протяжении многих лет, можно с высокой долей вероятности предположить, что Instagram в конечном итоге ответит собственной вариацией BeReal, если его популярность сохранится.

Источник: The Verge