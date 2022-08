2 минуты, чтобы сделать фото из реальной жизни – Instagram работает над клоном BeReal под названием IG Candid

Компания Meta сообщила о внутренней разработке прототипа новой функции Instagram, очень похожей на BeReal – социальное приложение, популярность которого в последнее время резко возросла. Так называемая функция IG Candid предлагает пользователю делиться фотографией в случайное время каждый день.

В описании новой функции говорится, что пользователи смогут добавлять чужие снимки IG Candid в свой раздел историй. Ежедневно в произвольное время пользователь будет получать уведомление о необходимости сделать фотографию. На то, чтобы сделать новый снимок в текущих условиях, отводится всего 2 минуты.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022