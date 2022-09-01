Twitter запустил ограниченный публичный тест режима редактирования

Пост в блоге социальной сети Twitter демонстрирует скриншот измененного твита. Компания запустила тест режима редактирования сообщения после его публикации. О будущем тестировании режима было объявлено еще в апреле.

«Скриншот ниже выглядит как отредактированный твит. Потому, что это он и есть, и в ближайшее время вы сможете увидеть больше таких».

В тестовом режиме твиты можно будет редактировать несколько раз в течение 30 минут после их публикации. После редактирования внизу появится специальный значок и время редактирования. Нажатие на метку покажет историю редактирования.

Первоначально к тестированию функции допустят ограниченную группу пользователей. Позже в этом месяце такая возможность появится у подписчиков программы раннего доступа в одной из стран. Затем географическое покрытие теста расширится.

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«Мы также будем уделять пристальное внимание тому, как эта функция влияет на то, как люди читают, пишут и взаимодействуют с твитами».

О дате запуска редактирования для всех в Twitter не сообщают, но обещают поделиться другими новостями в скором времени. Неизвестно, чем будет отличаться финальный режим от тестового.

Также Twitter тестирует подкасты:

Источник: blog.twitter.com