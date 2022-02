Instagram запускает Private Story Likes — теперь уведомления о лайках к историям не будут засорять личные сообщения

Социальная платформа Instagram запускает новую функцию под названием Private Story Likes. Она позволяет поставить отметку «Нравится» чьей-либо истории, не отправляя при этом личное сообщение.

Ранее любая реакция на историю, будь то эмодзи или полноценное сообщение, направлялась в видео уведомления во входящий ящик личных сообщений. Благодаря функции Private Story Likes можно будет проявить свою реакцию на историю, не забивая личные сообщения пользователя зачастую бесполезными уведомлениями.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022