Instagram запускает Private Story Likes — теперь уведомления о лайках к историям не будут засорять личные сообщения

Социальная платформа Instagram запускает новую функцию под названием Private Story Likes. Она позволяет поставить отметку «Нравится» чьей-либо истории, не отправляя при этом личное сообщение.

Ранее любая реакция на историю, будь то эмодзи или полноценное сообщение, направлялась в видео уведомления во входящий ящик личных сообщений. Благодаря функции Private Story Likes можно будет проявить свою реакцию на историю, не забивая личные сообщения пользователя зачастую бесполезными уведомлениями.

❤️ Private Story Likes ❤️ Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM. Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022

«Итак, теперь, когда вы просматриваете Stories, между отправкой сообщения и этим маленьким бумажным самолётиком будет значок сердца», — заявил руководитель Instagram Адам Моссери. «И если вы нажмете на него, он отправит автору этой истории лайк, и этот лайк появится в листе просмотра, а не в вашей с ним цепочке личных сообщений».

Примечательно, что в историях не будет подсчёта лайков, хотя пользователи всё же смогут видеть, кому понравилась их история. Это отличается от подхода Instagram к основной ленте пользователей. Instagram более 2 лет тестировала скрытие количества лайков в основной ленте, но всё же в конечном итоге приняла решение оставить их включенными по умолчанию. Хотя пользователи могут скрыть их в своих публикациях.

Источник: The Verge