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Instagram запускает Private Story Likes — теперь уведомления о лайках к историям не будут засорять личные сообщения

Instagram запускает Private Story Likes — теперь уведомления о лайках к историям не будут засорять личные сообщения

Instagram запускает Private Story Likes — теперь уведомления о лайках к историям не будут засорять личные сообщения

Социальная платформа Instagram запускает новую функцию под названием Private Story Likes. Она позволяет поставить отметку «Нравится» чьей-либо истории, не отправляя при этом личное сообщение.

Ранее любая реакция на историю, будь то эмодзи или полноценное сообщение, направлялась в видео уведомления во входящий ящик личных сообщений. Благодаря функции Private Story Likes можно будет проявить свою реакцию на историю, не забивая личные сообщения пользователя зачастую бесполезными уведомлениями.

«Итак, теперь, когда вы просматриваете Stories, между отправкой сообщения и этим маленьким бумажным самолётиком будет значок сердца», — заявил руководитель Instagram Адам Моссери. «И если вы нажмете на него, он отправит автору этой истории лайк, и этот лайк появится в листе просмотра, а не в вашей с ним цепочке личных сообщений».

Примечательно, что в историях не будет подсчёта лайков, хотя пользователи всё же смогут видеть, кому понравилась их история. Это отличается от подхода Instagram к основной ленте пользователей. Instagram более 2 лет тестировала скрытие количества лайков в основной ленте, но всё же в конечном итоге приняла решение оставить их включенными по умолчанию. Хотя пользователи могут скрыть их в своих публикациях.

Источник: The Verge


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