Инструмент для передачи фотографий из Facebook в Google Photos стал доступен для всех желающих





В апреле в Facebook появился инструмент, позволяющий передать фотографии и видео из социальной сети в Google Photos. Однако на тот момент он был доступен только для пользователей из США и Канады. Теперь же началось его глобальное внедрение.

С помощью данного инструмента пользователи могут создать копии всех фотографии и видеороликов, размещённых в своём профиле соцсети Facebook, и передать их в привязанную учётную запись в сервисе Google Photos. Чтобы воспользоваться им, нужно выполнить следующие действия:

Авторизоваться в учётную запись Facebook, кликнуть по треугольному значку в правом верхнем углу экрана и в открывшемся меню выбрать «Настройки»; В левом меню выбрать вкладку «Ваша информация на Facebook»; Выбрать пункт «Перенести копию ваших фото или видео».

На текущий момент пользователи Facebook могут передать свои фотографии и видео лишь в Google Photos. Но представитель социальной сети заявляет, что в дальнейшем появится возможность передавать фотографии и в сервисы других компаний, которые присоединятся к программе Data Transfer Program.

Эта инициатива была выдвинута в 2018 году компаниями Google, Facebook, Microsoft и Twitter. Она призвана стимулировать совместные усилия по усовершенствованию инструментов обмена данными как между компаниями, так и для потребителей. В 2019 году Apple присоединилась к проекту с открытым исходным кодом под названием Data Transfer Project. Однако пока неясно, когда Facebook добавит поддержку других сервисов.

Источник: The Verge