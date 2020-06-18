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Интегрированный GPU Intel Xe Graphics позволяет запускать Battlefield V в разрешении 1080p и высокими настройками качества при частоте 30 к/с

Интегрированный GPU Intel Xe Graphics позволяет запускать Battlefield V в разрешении 1080p и высокими настройками качества при частоте 30 к/с

Интегрированный GPU Intel Xe Graphics позволяет запускать Battlefield V в разрешении 1080p и высокими настройками качества при частоте 30 к/с


Главный специалист Intel по развитию производительности продуктов Райан Шраут опубликовал короткий ролик, демонстрирующий прототип ультра тонкого ноутбука с гибридным процессором APU Tiger Lake. Этот чип следующего поколения включает вычислительные ядра на базе архитектуры Willow Cove и графическое ядро 12-го поколения Intel Xe Graphics. И в данном видео показано, какой уровень производительности способна обеспечить такая комбинация.

В ролике показано, что на ноутбуке запущена игра Battlefield V с высокими настройками качества графики. При этом интегрированное графическое ядро в APU Tiger Lake обеспечивает производительность, достаточную для стабильной частоты около 30 кадров в секунду при Full HD разрешении 1920×1080 точек. Таким образом, после выхода таких процессоров даже компактные ультра тонкие ноутбуки позволят запускать достаточно требовательные игры с приемлемыми настройками качества и частотой кадров.

Характеристики процессора Tiger Lake, установленного в данном экземпляре ноутбука, не уточняются. Однако ранее сообщалось, что субархитектура Xe-LP, используемая для создания таких чипов, позволяет оснастить GPU до 96 вычислительными блоками.

Источник: videocardz

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