Интегрированный GPU Intel Xe Graphics позволяет запускать Battlefield V в разрешении 1080p и высокими настройками качества при частоте 30 к/с

Главный специалист Intel по развитию производительности продуктов Райан Шраут опубликовал короткий ролик, демонстрирующий прототип ультра тонкого ноутбука с гибридным процессором APU Tiger Lake. Этот чип следующего поколения включает вычислительные ядра на базе архитектуры Willow Cove и графическое ядро 12-го поколения Intel Xe Graphics. И в данном видео показано, какой уровень производительности способна обеспечить такая комбинация.

В ролике показано, что на ноутбуке запущена игра Battlefield V с высокими настройками качества графики. При этом интегрированное графическое ядро в APU Tiger Lake обеспечивает производительность, достаточную для стабильной частоты около 30 кадров в секунду при Full HD разрешении 1920×1080 точек. Таким образом, после выхода таких процессоров даже компактные ультра тонкие ноутбуки позволят запускать достаточно требовательные игры с приемлемыми настройками качества и частотой кадров.

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB

— Ryan Shrout (@ryanshrout) June 17, 2020