Интерфейс мозг-машина помог парализованному пациенту есть с помощью роботизированных рук

Есть надежда, что уже в обозримом будущем люди с параличом рук смогут легко обслуживать себя. Это станет возможным благодаря недавней разработке исследователей из Университета Джона Хопкинса.

Учёные создали новый метод, позволяющий частично парализованному человеку питаться самостоятельно с помощью роботизированных рук, подключенных через интерфейс мозг-машина. Фактически, пациент может управлять движениями роботизированных рук при помощи небольших движений собственных кулаков и определённых подсказок(например, «выбрать место разреза»). На основании этих команд роботизированные руки с вилкой и ножом могут разрезать еду и подносить её ко рту. По словам исследователей, пациент мог съесть десерт в течение 90 секунд.

Новый метод основан на общей системе управления, которая сводит к минимуму количество умственных усилий, необходимых для выполнения задачи. Пациент мог сопоставить свои четыре степени свободы движения (по две на каждую руку) с 12 степенями свободы для управления роботизированными руками. Интеллектуальные реакции конечностей, основанные на подсказках, также снизили рабочую нагрузку.

Однако пока что технология находится на раннем этапе развития. Ученые хотят добавить сенсорную обратную связь, подобную прикосновению, вместо того, чтобы полагаться исключительно на визуальную информацию. Они также надеются повысить точность и эффективность, уменьшив потребность в визуальном подтверждении. Однако в долгосрочной перспективе команда надеется, что роботы-манипуляторы, подобные этим, позволят воссоздавать сложные движения и обеспечат большую независимость людям с ограниченными возможностями.

Источник: Engadget