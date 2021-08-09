«Інтертелеком» з 1 листопада 2021 року припинить роботу у Києві та ряді областей України





Український телеком-оператор «Інтертелеком» сповістив своїх абонентів про чергову зміну території покриття мережі надання послуг інтернет доступу за технологією CDMA, мобільного та фіксованого широкосмугового доступу.

У 2021 році «Інтертелеком» реалізовує поетапний процес трансформації надання телекомунікаційних послуг та мобільних сервісів. Реалізація та впровадження першого етапу були розпочаті 1 травня 2021 року і полягали в обмеженні або повнму припиненні надання послуг широкосмугового доступу в інтернет (Wi-Fi і ШПД) в переліку регіонів України.

Наступний етап полягає в обмеженні з 1 листопада 2021 року надання послуг мобільного інтернет доступу за допомогою технології CDMA, фіксованого і мобільного широкосмугового доступу в Вінницькій, Житомирській, Київській та м.Київ, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

«Звертаємо вашу увагу на те, що зміна території покриття, для абонентів, що використовують послуги без прив’язки до місцезнаходження, не є підставою для розірвання договору обслуговування в односторонньому порядку з боку Оператора. У разі відсутності можливості продовжити використання послуг в зоні операторського покриття списання абонентської плати згідно встановлених тарифів буде призупинено. При бажанні продовжити використання послуг на території доступного покриття активуйте номер в Особистому кабінеті» — зазначили в «Інтертелеком».

Телекомунікаційні послуги в повному обсязі будуть збережені на території міста Одеса та Одеської області, що означає продовження надання послуг голосового зв’язку з використанням міського та мобільного номера, мобільного інтернет доступу за технологією CDMA, фіксованого широкосмугового доступу з використанням радіоканалу або GEPON. На території інших областей України реалізована можливість використання послуг голосового зв’язку за технологією SIP (інтернет-телефонія).

Джерело: Інтертелеком