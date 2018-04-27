Исследователи работают над компактным домашним средством диагностики многих болезней на основе метода CRISPR

Специализирующаяся на биотехнологиях компания Mammoth Biosciences работает над созданием простого и портативного устройства для выявления различных заболеваний, инфекций и даже рака. По задумке, это устройство должно работать быстро и быть настолько простым, чтобы применять его могли не только доктора в больницах, но и обычные люди у себя дома.

Предполагается, что проведение такого теста будет основано на методе CRISPR для выявления различных бактерий, вирусов или генетических мутаций в крови, слюне или моче человека. А сопутствующее приложение сможет проинформировать пользователя о выявленных проблемах. Исследователи надеются, что благодаря этому пациенты смогут проводить диагностику прямо у себя дома и обнаруживать у себя не только вирус гриппа, но и конкретный его штамм или же заранее получать предупреждения на самых начальных этапах развития рака.

Компания Mammoth Biosciences была основана Дженнифер Дудна, которая является первопроходцем в сфере исследования CRISPR. Ранее она публиковала научные работы о возможности использования методики CRISPR для определения типов папилломавируса человека. CRISPR представляет собой семейство последовательностей ДНК антивирусного защитного механизма бактерий.

Это своеобразный защитный механизм, используемый бактериями для среза нитей ДНК в определенном месте. Исследователи изучают, как можно использовать CRISPR для лечения различных заболеваний, включая БАС (боковой амиотрофический склероз), болезни Хантингтона, ВИЧ и серповидно клеточной болезни и др. Также CRISPR демонстрирует перспективу в сфере повышения жизнеспособности органов свиней для нужд трансплантации и других сферах.

Пока что разработка такого устройства диагностики находится на раннем этапе, и потребуется несколько лет, прежде чем оно сможет выйти на рынок. Учёные CRISPR предполагают, что пациенты смогут воспользоваться одноразовой бумажной полоской сопоставимой по размерам с кредитной картой для сдачи анализа. Белки CRISPR будут выявлять различные бактерии и инфекции, а затем – вызывать выброс белков-маркеров. Пользователь затем сможет загрузить фотографию тестовой полоски, а Mammoth Biosciences на протяжении часа предоставит результат диагностики и профессиональные рекомендации.

По мнению компании, такая методика может быть полезной не только в медицине, но и в других отраслях: сельском хозяйстве, судебной медицинской экспертизе, нефтедобыче.

Источник: Engadget