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Исследователи работают над компактным домашним средством диагностики многих болезней на основе метода CRISPR
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Исследователи работают над компактным домашним средством диагностики многих болезней на основе метода CRISPR

Исследователи работают над компактным домашним средством диагностики многих болезней на основе метода CRISPR

Специализирующаяся на биотехнологиях компания Mammoth Biosciences работает над созданием простого и портативного устройства для выявления различных заболеваний, инфекций и даже рака. По задумке, это устройство должно работать быстро и быть настолько простым, чтобы применять его могли не только доктора в больницах, но и обычные люди у себя дома.

Предполагается, что проведение такого теста будет основано на методе CRISPR для выявления различных бактерий, вирусов или генетических мутаций в крови, слюне или моче человека. А сопутствующее приложение сможет проинформировать пользователя о выявленных проблемах. Исследователи надеются, что благодаря этому пациенты смогут проводить диагностику прямо у себя дома и обнаруживать у себя не только вирус гриппа, но и конкретный его штамм или же заранее получать предупреждения на самых начальных этапах развития рака.

Компания Mammoth Biosciences была основана Дженнифер Дудна, которая является первопроходцем в сфере исследования CRISPR. Ранее она публиковала научные работы о возможности использования методики CRISPR для определения типов папилломавируса человека. CRISPR представляет собой семейство последовательностей ДНК антивирусного защитного механизма бактерий.

Это своеобразный защитный механизм, используемый бактериями для среза нитей ДНК в определенном месте. Исследователи изучают, как можно использовать CRISPR для лечения различных заболеваний, включая БАС (боковой амиотрофический склероз), болезни Хантингтона, ВИЧ и серповидно клеточной болезни и др. Также  CRISPR демонстрирует перспективу в сфере повышения жизнеспособности органов свиней для нужд трансплантации и других сферах.

Пока что разработка такого устройства диагностики находится на раннем этапе, и потребуется несколько лет, прежде чем оно сможет выйти на рынок. Учёные CRISPR предполагают, что пациенты смогут воспользоваться одноразовой бумажной полоской сопоставимой по размерам с кредитной картой для сдачи анализа. Белки CRISPR будут выявлять различные бактерии и инфекции, а затем – вызывать выброс белков-маркеров. Пользователь затем сможет загрузить фотографию тестовой полоски, а Mammoth Biosciences на протяжении часа предоставит результат диагностики и профессиональные рекомендации.

По мнению компании, такая методика может быть полезной не только в медицине, но и в других отраслях: сельском хозяйстве, судебной медицинской экспертизе, нефтедобыче.

Источник: Engadget

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