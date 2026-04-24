Новости Технологии 24.04.2026

ИИ за 12 часов разработал полноценный процессор RISC-V

Олександр Федоткін

ШІ за 12 годин розробив повноцінний процесор RISC-V

Система ИИ с нуля разработала полноценное ядро процессора RISC-V всего за 12 часов.


Это впервые, когда автономный агент ИИ самостоятельно создал рабочий процессор от спецификации до GDSII. Как и обычные инженеры, искусственный интеллект придерживался традиционного цикла проектирования — проектирование, создание, тестирование и доработка.

Однако он делал это полностью самостоятельно, не полагаясь на отдельные инструменты автоматизации для каждого этапа. Процессор под названием VerCore был создан стартапом Verkor.io, который занимается разработкой микросхем с использованием ИИ Design Conductor.

Согласно обнародованному техническому документу, VerCore получил пятиступенчатую конвейерную архитектуру с последовательным выполнением операций и тактовой частотой 1,48 ГГц. Отмечается, что чип получил 3261 балл в бенчмарке CoreMark, специализированном приложении для измерения производительности микроконтроллеров и процессоров во встроенных системах.


Результаты, конечно, довольно скромные, VerCore вряд ли может конкурировать с процессором начального уровня Intel Celeron SU2300 2011 года. При этом Design Conductor это не LLM, а инструмент, который ограничивает LLM, заставляя их придерживаться определенного набора инструкций для достижения поставленной задачи. В данном случае проводилась работа со спецификацией объемом 219 слов, предоставленной инженерами VerCore.

Результатом стало получение файла GDSII, который можно использовать для создания реального ядра CPU с помощью ПО EDA. Физически VerCore не существует, его работоспособность была подтверждена в симуляции с использованием эталонного симулятора архитектуры RISC-V, Spike.

Топология была разработана с использованиемASAP7 PDK, открытого академического комплекта проектирования, который модулирует 7-нм техпроцесс. Этот прогнозный PDK был разработан инженерами из Университета Аризоны совместно с ARM Research. Он доступен на GitHub по лицензии BSD 3-Clause.

Verkor планирует опубликовать все соответствующие проектные файлы до конца месяца. Это позволит независимым разработчикам и сторонним компаниям проверить заявления о возможностях этого инструмента ИИ. Компания также планирует провести демонстрацию процесса создания VerCore на конференции по автоматизации проектирования FPGA в Калифорнии в июле.

Ранее мы писали, что Anthropic выпустила новую модель ИИ Claude Opus 4.7 для продвинутого вайбкодинга и мультимодальных задач. Исследователи из Университета Северной Каролины представили новый инструмент на базе ИИ CacheMind для помощи разработчикам в повышении производительности CPU.

Источник: TechSpot

