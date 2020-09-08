Исследователи разработали электронную кожу, которая способна реагировать на боль, как человеческая кожа





Электронная кожа уже может реагировать на прикосновения, но она не очень хорошо реагирует на другие воздействия, вызывающие боль, такие как уколы и ожоги. Это представляет собой проблему при изготовлении протезов или роботов, которые должны реагировать так же, как человек. Однако в будущем такая кожа может стать более чувствительной.

Исследователи из RMIT University разработали искусственную кожу, которая реагирует на боль так же, как человеческая кожа. Она может обеспечить «почти мгновенную» обратную связь, если давление и температура достигнут такого уровня, который заставил бы человека взвизгнуть от боли.

Носимый прототип такой искусственной кожи изготовлен из поддающегося растяжению чрезвычайно тонкого проводящего ток материала (смесь оксидов и биосовместимого силикона) с чувствительным к давлению, термореактивным покрытием и мозговидными ячейками памяти. По словам исследователя, доктора Атаура Рахмана, такой материал достаточно чувствительный, чтобы уловить разницу между мягким уколом булавкой и болезненным уколом. Структура материала имитирует нейроны, нервные пути и рецепторы, управляющие человеческим восприятием.

Пока что данный проект ещё далёк от стадии реализации финального продукта. Однако потенциальные возможности использования такой электронной кожи очевидны. Протез руки может лучше воспроизвести ощущения от реального объекта и уберечь людей от опасности. Также среди возможных сфер применения называют робототехнику и неинвазивные кожные трансплантаты.

Источник: Engadget