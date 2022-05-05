ITC.UA запускает благотворительный проект stars.itc.ua — купите футболку с цитатами звезд об Украине, прибыль мы переведем волонтерам

Редакция издания ITC.UA совместно с украинским сервисом печати на одежде и аксессуарах Custom Print запускает благотворительный проект stars.itc.ua.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Благодаря данном проекту наши читатели смогут купить футболки со словами поддержки Украине, которые были высказаны мировыми звездами. В первый набор “группы поддержки” нашей страны вошли:

Илон Маск со словами Hold strong Ukraine / “Держись, Украина”

со словами Бенедикт Камбербэтч со словами Stand united with Ukraine / «Едины с Украиной»

со словами Стивен Кинг со словами Ukraine now. Ukraine forever / «Украина сейчас. Украина навсегда»

со словами Анджелина Джоли со словами Praying for Ukrainians / «Молимся за украинцев»

Вся четверка известна не только свои обширным вкладом в современные технологии и массовую культуру, но и тем, что однозначно высказались в поддержку нашей стране после начала вооруженной агрессии со стороны россии.

Дизайн всех четырех футболок разработала талантливый украинский иллюстратор Катерина Цибере. Вы можете ознакомиться с ее работами на личной странице на сайте Behance.

Печать и доставку футболок будет осуществлять украинская компания Андрея Карпюка Custom Print, на платформе которой и был создан наш магазин футболок stars.itc.ua. На сайте можно выбрать футболки в любом размере с акционной стоимостью 1000 грн. Доставка по Украине осуществляется бесплатно в течение 1-2 дней с помощью Новой почты или Укрпочты. Также можно заказать футболку в любую страну мира, при этом например для США стоимость доставки составит 499 грн, а сроки — от 7 до 24 дней.

Все заработанные в рамках данного проекта средства (цена футболки минус расходы на печать и налоги) будут переведены фонду Дианы Макаровой.

Эта волонтерская организация была основана еще в 2014 году для помощи Майдану и раненым во время противостояний. С первых дней вооруженного конфликта на востоке Украины Фонд Дианы Макаровой начал заниматься поставками самого необходимого Вооруженным силам Украины и Национальной гвардии Украины. Эта работа не останавливалась в течение всего времени до полномасштабного вторжения.

Основное направление работы фонда сегодня – техника, оборудование и медицина. Волонтеры закупают и передают на передовую тепловизоры, радиостанции, квадрокоптеры и другое необходимое снаряжение. Фонд оказывает только адресную помощь — волонтеры не сдают грузы тыловым поставщикам, а отправляют помощь только непосредственно солдатам и офицерам на передовую.

Напомним, что редакция ITC.UA на постоянной основе помогает собирать средства на благотворительные нужды. Недавно мы помогли собрать 200 тыс. грн на закупку тепловизоров 29-му отдельному стрелковому батальону ВСУ. А теперь все три редакции изданий Creators Media Group – MC.today, Highload и ITC.ua запускают проект помощи волонтерским инициативам, которые участвуют в отражении российского вторжения и собирают средства на закупку нужных украинцам вещей.