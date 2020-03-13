Из-за коронавируса сорван старт сезона чемпионата Формула 1, сезон Формула Е приостановлен минимум до июня





Вспышка коронавируса COVID-19 продолжает отказывать своё пагубное влияние на устоявшийся образ жизни и проведение традиционных мероприятий. Мы уже знаем о случаях отмены выставок, конференций, переноса фильмов. А теперь пришёл черёд сокращать или отменять спортивные соревнования.

Стартовый Гран При Австралии гоночной серии «Формула 1» было решено отменить за несколько часов до начала свободных заездов. Причиной тому послужил тот факт, что у одного из сотрудников команды McLaren был подтверждён факт заболевания коронавирусом COVID-19. После этого команда приняла решение отказаться от участия в Гран При Австралии. Однако позже прошла встреча организаторов чемпионата, организации FIA и руководителей остальных команд. Большинство участников пришли к соглашению, что первый этап сезона 2020 года должен быть отменён. Хотя некоторые команды предлагали всё же провести этап без зрителей, предприняв дополнительные меры предосторожности. Но это предложение не получило поддержки большинства.

Более того, организаторы позже рассмотрели целесообразность проведения и нескольких последующих Гран При календаря сезона 2020 года. В результате, второй этап (Гран При Бахрейна, 20-22 марта) и третий этап (дебютный Гран При Вьетнама, 3-5 апреля) сезона 2020 года были отложены на неопределённый срок. Стороны будут следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в мире и в дальнейшем примут решение о возможности проведения этих этапов в конце года.

Вместе с тем, организаторы гонок серии Формулы Е приняли решение приостановить нынешний сезон как минимум до июня. Предположительно, следующий этап пройдёт в Берлине 21 июня. Но окончательное решение о целесообразности его проведения будет принято позже, исходя из ситуации с пандемией коронавируса, которая сложится на тот момент. Таким образом, как минимум 6 этапов нынешнего сезона пока что отменены (в Индонезии, Санье, Риме, Джакарте, Париже и Сеуле). Однако не исключается возможность, что они будут перенесены на более поздний срок.

Источник: formula1 1, 2