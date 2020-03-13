Из-за коронавируса премьеру боевика «Форсаж 9» перенесли на целый год, а Disney задержал выход в кинотеатрах «Мулан» и «Новых мутантов»





Новости о переносе кинопремьер из-за коронавируса вскоре перестанут волновать любителей кино, так как все крупные релизы скорее предпочтут выйти позже, чем начинать прокат в условии существенно ограниченного проката. И тем не менее, случай с фильмом «Форсаж 9» настолько показателен, что мы не смогли пройти мимо.

Дело в том, что девятую часть франшизы Fast and Furious 9 задержали не на несколько месяцев (как «Не время умирать») и не до изменения обстоятельств (как «Тихое место 2»), а сразу на год — до апреля 2021 года.

В официальном объявлении перенос объясняют заботой о зрителях, однако длительность периода указывает на еще два весьма вероятных варианта. Во-первых, до объявленной ранее даты премьеры (22 мая 2020 года) остается чуть больше двух месяцев, а это значит, что студия может не успевать довести фильм до ума. Вряд ли вопрос в постпродакшене, а вот невозможность доснять новые сцены по результатам предпоказов — вполне.

Во-вторых, «Форсаж 9» был изначально намечен на окно летних блокбастеров и выход осенью-зимой мог просто не устроить продюсеров, знакомых со статистикой премьеры. С другой стороны, вся статистика может «сломаться» из-за отложенного спроса, так что фильмы, которые рискнут выйти сразу после снятия ограничений, теоретически смогут собрать нетипично высокую кассу.

P.S. Чтобы не писать отдельно — Disney также перенесла на неопределенный период как минимум два своих ближайших релиза — экранизацию мультфильма «Мулан» / Mulan (27 марта 2020 года) и фантастический фильм The New Mutants / «Новые мутанты» (3 апреля 2020 года) из франшизы «Люди Икс», который первоначально должен был выйти еще в 2018 году.





Источник: The Verge