Официально: игровая выставка E3 2020 отменена





Как и ожидалось, буквально только что ESA официально объявила об отмене крупнейшей игровой выставки E3 2020, проводившейся ежегодно с 1995 года. В этом году мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня, но случился коронавирус.

В ESA заявили, что приняли это сложное решение об отмене после длительных консультаций со всеми компаниями-членами организации.

«После нарастающего и непреодолимого беспокойства в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 мы почувствовали, что это будет наилучшим решением в этой беспрецедентной глобальной ситуации. Мы разочарованы невозможностью провести это мероприятие для наших поклонников. Но мы уверены в том, что это правильное решение, судя по той информации, которая у нас есть на сегодняшний день». ESA

Отмена E3 2020 не стала большой неожиданностью ввиду нынешней ситуации, обусловленной эпидемией COVID-19. Таким образом, E3 2020 стала очередной выставкой, отменной за последние недели. Напомним, ранее из-за коронавируса отменили следующие технологические, развлекательные и автомобильные выставки: Mobile World Congress (MWC), Game Developers Conference (GDC), Google I/O, Facebook F8, SXSW и Geneva Motor Show.

В 2019 году выставке E3 посетило более 66 тысяч человек. И хотя E3 не назовешь самой крупной игровой выставкой, она являлась самой влиятельной по количеству анонсов. Для крупных компаний это едва ли станет проблемой (они перенесут презентации в онлайн), чего не скажешь про инди-разработчиков.

Источник: