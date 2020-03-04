Конференция Google I/O 2020 отменена





Ну что же, опасения многих сбылись, конференция разработчиков Google I/O 2020, крупнейшее мероприятие компании, действительно отменена. И причина все та же — коронавирусная инфекция COVID-19, которая продолжает распространяться по всему миру.

Мероприятия в рамках Google I/O 2020 должны были пройти с 12 по 14 мая в Сан-Франциско. Всем, кто приобрел билеты на Google I/O 2020, компания обещает полный возврат средств (до 13 марта). Также можно будет бесплатно поменять пригласительный на билет на следующую I/O 2021.

Конференция для разработчиков Google I/O 2020 — главное событие года компании Google и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии. Из года в год на ней анонсируют ключевые продукты и разработки, которые в итоге оказывают значительное влияние на дальнейшее развитие IT- отрасли. Собственно, традиционно на Google I/O представляют новую версию ОС Android. Также в этом году в рамках Google I/O ожидался анонс смартфона Pixel 4a и новой ОС Google Fuchsia.

В Google особо подчеркнули, что прямо сейчас ищут «другие способы проведения мероприятия, чтобы наилучшим образом поддерживать связь и продолжать развивать сообщество разработчиков». Основную часть мероприятия Google намерена перенести в онлайн. То есть, вероятнее всего, ожидаемые анонсы новинок, включая новый Android, все же состоятся. Но для разработчиков, которые ежегодно посещают различные сессии в рамках конференции, это большая неприятность.

Google I/O — не первое мероприятие, отмененное на фоне растущих опасений из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и, вероятно, не последнее. Ранее из-за угрозы распространения инфекции отменили технологическую выставку MWC в Барселоне, а также перенесли на неопределенный срок конференцию игровых разработчиков GDC. С большой вероятностью, мартовской презентации Apple, где ожидался анонс доступного iPhone 9 (iPhone SE 2) и нового iPad Pro, тоже не будет, как и конференции разработчиков Microsoft Build 2020. Кроме того, июньская конференция разработчиков Apple WWDC тоже под большим вопросом, как и игровая выставка E3.

Источник: The Verge